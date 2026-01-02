한예종 30주년 기념작 '당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유', 1월 14일 개봉

이미지 확대하기

CJ ENM과 한국예술종합학교 영상원 30주년을 기념한 합작 프로젝트이자 현재 한국 영화계에서 가장 주목받는 감독들이 총출동해 선보이는 특별한 옴니버스 스낵무비 '당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유'가 오는 14일 개봉한다.'당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유'는 한국영화의 과거부터 현재, 미래를 책임질 주목받는 30인의 감독이 3분씩 선보이는 30개의 흥미로운 이야기를 3막의 영화로 엮은 옴니버스 스낵무비다. 한국예술종합학교 영상원을 거친 현역 감독, 교수진, 학생 등 30인의 감독이 참여한 프로젝트로, CJ ENM, 한국예술종합학교 영상원의 30주년을 기념하는 동시에 신인 크리에이터 발굴과 극장의 활력을 되찾기 위한 영화 산업의 새로운 시도에서 출발했다.'30'과 '전조 현상(오멘, Omen)'이라는 키워드를 공유하는 데서 시작된 이번 프로젝트는 감독 30인의 각기 다른 스타일과 개성이 담긴 30편의 이야기로 완성되어 보다 다채로운 재미를 예고한다.이번에 공개된 포스터는 배우 정유미, 옥자연, 송희준 세 배우의 개성 넘치는 매력을 담은 장면들을 필름 현상 비주얼 위에 배치해 시선을 사로잡는다. 인물의 표정과 분위기를 그대로 간직한 컷들이 실제 필름 프레임처럼 구성돼, '30인의 감독이 만들어낸 30개의 이야기'라는 프로젝트의 콘셉트를 매력적으로 드러낸다.여기에 '당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유'라는 타이틀은 창작자들의 생생한 고민을 동시에 담아낸 동시에 다채로운 30가지 스타일의 이야기를 예고하며 기대감을 높인다.한편, 포스터와 함께 공개된 1차 트레일러 또한 개성 넘치는 무드로 시선을 압도한다. '영화... 망한 걸까?', '데이터상 망했습니다'라는 문구가 모니터 화면에 타이핑되는 오프닝 씬은 시작부터 시선을 사로잡는다. 이어 시나리오를 쓰며 고뇌하는 정유미의 모습과 김수안의 "내가 봤을 때 감독도 명확한 그림이 없어", 최성은의 "제가 요즘 진짜 영화를 본 지 좀 오래된 거 같아서요" 등 배우들의 예상치 못한 대사들이 차례로 등장해 '영화'에 대한 각기 다른 시선과 자유로운 상상력을 기대하게 만든다.그뿐만 아니라 영상을 통해 [선재 업고 튀어], <탈주>, <82년생 김지영>, <세계의 주인>, <연애 빠진 로맨스>, <비밀은 없다>, <고백의 역사> 등 프로젝트에 참여한 감독들의 대표작 라인업까지 확인할 수 있어 작품에 대한 신뢰도를 높인다. 특히, 각기 다른 스타일이 교차되며 이들이 선보일 재치 넘치고 크리에이티브한 아이디어들을 기대하게 만든다.'당신이 영화를 그만두면 안 되는 30가지 이유'​는 오는 2026년 1월 14일 개봉을 확정했으며, 매주 수요일 1막씩 순차 공개되고, 2월 4일에는 30편을 한 번에 볼 수 있는 합본을 5일간 상영한다. 10편의 단편을 1막으로 엮은 영화 한 편의 관람 금액은 3,000원으로 책정되어 누구나 부담 없이 관람할 수 있으며, 합본은 8,000원으로 CGV에서 단독 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)