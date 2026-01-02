박철우 중앙지검장 "관행·편향성 벗어나지 못하는지 성찰해야"

▲ 박철우 신임 서울중앙지검장

박철우 서울중앙지검장은 검찰 개혁 논의와 관련해 "관행이나 편향성에 벗어나지 못하고 있는 것은 아닌지 성찰하는 자세가 필요하다"고 말했습니다.박 검사장은 오늘(2일) 발표한 신년사에서 "2025년은 대한민국 헌정 질서를 복구하는 재건의 시간이자, 그 어느 때보다도 검찰개혁에 동력이 집중된 변화와 고통의 시간이었다"며 "일 년 전 헌법 질서에 반하는 불법 계엄 때문에 속상하고 망연자실했던 검찰 구성원들에게 2026년 새해는 더욱 새롭다"고 말했습니다.또, 박 검사장은 '변화할 수단을 갖지 않은 국가는 보존을 위한 수단도 없는 법'이라는 영국의 사상가 에드먼드 버크의 말을 인용하면서 검찰 또한 변화가 필요하다고 설명했습니다.검찰이 변화할 수 있는 수단으로는 구성원들의 사명감과 책임감, 조직문화를 꼽으며 이런 요소들이 범죄로부터 국민을 보호하는 본연의 기능을 지켜낼 수 있는 디딤돌이 될 것이라고 부연했습니다.박 검사장은 다만 "훌륭한 조직 문화가 변화의 수단이 되고 국민들로부터 인정받으려면 딱 한 가지만 보태지면 될 것"이라며 "그것은 성찰"이라고 강조했습니다.이어 "무의식적이나마 오만하게 보일 수 있는 언행은 없었는지, 과함이나 부족함은 없었는지, 면피성 결정을 하는 것은 아닌지, 타성이나 안일함에 젖어있었던 것은 아닌지 살펴봐야 한다"고 덧붙였습니다.또, "구성원 한분 한분이 다 '성찰하는 마인드'를 장착할 때 수십 년간 형성된 조직문화는 검찰을 변화시키는 훌륭한 수단이 될 것"이라며 "구성원 모두가 바로 검찰 변화의 주역임을 잊지 말아 달라"고 당부했습니다.(사진=공동취재, 연합뉴스)