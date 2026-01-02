정성호 "서해 피격 은폐 의혹 사건, 전형적인 정치 보복 수사"

▲ 정성호 법무부 장관

정성호 법무부 장관이 '서해 공무원 피격 은폐 의혹' 사건에 대해 "전형적인 정치 보복 수사였다"는 입장을 밝혔습니다.정 장관은 항소 기한 마지막 날인 오늘(2일) 오후 정부과천청사 법무부에서 기자들과 만나 "항소 여부에 대해 수사 지휘할 계획이 없다"며 이같이 말했습니다.다만, 정 장관은 이 수사의 출발점과 관련해 "그야말로 대통령의 권한 내에서 당시 했던 여러 조치를 다 뒤집어엎으려고 상당히 의도된 수사라는 건 명백한 것 아닌가"라고 언급했습니다.이어 "이미 국가정보원도 고발을 취소하고 '처음에 이야기했던 게 왜곡됐다, 허위 조작이었다'는 이야기를 하는 것 아닌가. 그런 걸 고려해서 검찰이 판단할 문제"라고 덧붙였습니다.김민석 국무총리와 더불어민주당 정청래 대표가 무리한 기소라고 지적한 것에 대해선 "압박이 아니라 정치인 입장에서 할 수 있는 정도"라고 평가했습니다.다만, 정 장관은 "구체적 사건에 대해 지휘를 안 한다는 게 내 원칙"이라고 강조했습니다.정 장관은 대장동 항소 포기 사태를 언급하면서 "신중 검토하라고 했더니 (항소)하지 말라는 것 아니냐고 난리가 났다"며 "(서해 피격 은폐 의혹 사건은) 결과를 보고받은 것 외에는 단 한마디도 한 적이 없다"고 설명했습니다.수사팀에서 항소 필요 목소리가 나오는 것에 대해 정 장관은 "공식적으로 수사팀에서 항소한다는 이야기를 들은 바 없다"며 "수사팀의 의견, 공소팀의 의견이 장관이 알기도 전에 밖에 나가는 걸 보면 검찰이 엉망인 것 같다. 대한민국 검찰이 어떻게 이렇게 됐나"라고 비판의 날을 세웠습니다.이어 "피고인의 입장에서 봐야 한다. 본인이 피고인이라고 생각해보라. 나도 억울한데"라고 말한 정 장관은 고인인 전직 해양수산부 공무원 유족의 반발에 대해선 "유족은 당연히 재판 결과에 불만을 가질 수 있는 거 아니겠나"라고 덧붙였습니다.지난달 26일 1심 판결에서 전원 무죄가 선고된 서해 피격 은폐 의혹 사건의 항소 기한은 일주일 뒤인 내일(3일) 새벽 0시입니다.검찰은 이날 안에 항소 여부를 결정할 예정입니다.(사진=연합뉴스)