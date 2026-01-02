'비서진' 이서진, 이지혜 딸 태리와 초등학교 동문…40년 전 교가까지 부른 美친 기억력

'연예계 대표 워킹맘' 가수 이지혜, 모델 이현이, 개그우먼 이은형이 '비서진'에 출격한다.



세 사람은 2일 방송될 SBS 금요 예능 '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')에 'my 스타'로 출연해 매니저 이서진X김광규의 수발을 받는다.



앞선 촬영에는 이지혜의 딸 태리와 엘리를 비롯해 이현이, 이은형의 자녀들도 함께했다. 이에 '비서진'은 아이들의 케어를 도맡으며 '공동 육아' 수발에 나섰다. 특히 이서진은 평소 까칠했던 모습과 달리 아이들 앞에서 연신 미소를 지으며 다정한 모습을 보였다. 이동 중에는 아이를 안아주고, 말투 역시 한층 부드러워졌다는 후문이다.



게다가 태리와 초등학교 동문이었다는 사실을 알게 되자 더 환한 미소를 보였다고 한다. 평소 대본을 한 번만에 외우는 걸로 유명한 이서진은 약 40년 전의 기억을 되살려 태리와 교가를 함께 불러 현장을 놀라게 했다.



한편, 김광규는 이은형의 16개월 아들 현조를 돌보다 예상치 못한 난관에 부딪혔다. 남다른 성량의 울음소리에 당황한 김광규는 결국 귀를 붙잡으며 바닥에 드러누워 큰 웃음을 자아냈다.



일과 육아, 두 마리 토끼를 모두 책임지는 '엄마즈' 이지혜, 이현이, 이은형과 노총각 듀오 비서진, 그리고 아이들의 역대급 케미가 돋보이는 '비서진'은 2일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



