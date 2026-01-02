뉴스
[자막뉴스] 암환자로 가득한 최전방 입 열면 "돌격해서 죽어라"

김진우 기자
작성 2026.01.02 17:59
러시아 군인들이 심각한 인권 침해와 부조리를 당하고 있단 사실이 러시아 인권위원회의 실수로 드러났습니다.

뉴욕타임스에 따르면 러시아 군인들의 가족이 러시아 인권위원회에 인권 침해와 병영 부조리 등을 신고한 민원서류가 온라인에 공개됐습니다.

이 서류에 따르면 러시아군 지휘관들은 병사들에게 전사할 위험이 큰 작전에 투입되지 않고 싶으면 뇌물을 바치라고 요구했고, 필요한 경우엔 증거를 인멸하기 위해 비위 사실을 아는 병사들을 일부러 자살 공격 작전에 투입하거나 사살하라고 명령했습니다.

뉴욕타임스에 따르면 한 18살 병사는 지휘관의 지시로 동료들에게 약 2천2백만 원의 금전을 받아 뇌물로 전달했는데, 이후 지휘관이 이 병사를 자살 공격에 투입했습니다.

이 병사는 엄마에게 보낸 문자에서 지휘관 2명이 뇌물 수수 증거를 없애기 위해 자신을 일부러 작전에 투입했다고 말했다고 뉴욕타임스는 전했습니다.

이 병사는 현재 공식적으론 실종자로 분류됐고, 엄마가 지휘관을 살인 혐의로 수사해달라고 당국에 요구했지만 시신이 발견되지 않아 수사 개시가 불가능하다는 답변이 돌아온 것으로 전해졌습니다.

이렇게 입막음시키는 방식을 '옵눌레니예', 즉 '0으로 맞추기'라는 표현으로 부른다고 뉴욕타임스는 보도했습니다.

뉴욕타임스는 암 4기 환자를 포함해 팔다리가 골절되거나 시력 또는 청력이 손상된 병사, 뇌전증과 조현병, 뇌졸중 후유증에 시달리는 환자도 최전방으로 보내졌다고도 지적했습니다.

또 우크라이나군에 생포됐다가 풀려난 포로들도 석방 직후 다시 최전방에 투입됐다고 전했습니다.

가혹행위도 일상적인 것으로 알려졌습니다.

한 러시아군 병사는 동료 병사와 함께 수갑이 채워진 채 나무에 묶여 나흘간 물과 음식 없이 화장실도 못 간 채로 지내야 했는데, 우크라이나군이 지키는 지역에 가서 러시아 국기를 들고 사진을 찍어 오라는 작전에 참가할 수 없다고 말해 이런 벌을 받았다고 뉴욕타임스는 전했습니다.

뉴욕타임스는 러시아 인권위원회가 지난해 4월부터 9월 사이 접수된 민원 문서들을 온라인 열람이 가능한 상태로 놔두면서 이 사례들이 외부에 알려졌다며, 실수로 문서가 유출된 민원 중 1천5백여 건이 군 관련이었다고 설명했습니다.

(취재: 김진우 / 영상편집: 권나연 / 디자인: 양혜민 / 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved.
