[자막뉴스] "1,200도 이상 치솟는 화염에"…안타까운 참사 키운 '플래시오버'

새해 첫날 최소 40명이 사망하고 115명이 부상을 입은 스위스 스키 휴양지 술집 대규모 화재 참사의 원인이 '플래시 오버' 때문이라는 외신 보도가 나오고 있습니다.



플래시 오버는 촛불이나 폭죽에서 발화한 화재가 나무 천장 등 인화성 물질로 순식간에 번지는 현상을 말합니다.



스위스 매체 르 마텡 등은 남서부 발레주 크랑몬타나의 술집 화재 현장 목격자들의 말을 인용해 직원들이 샴페인 병 위에 불이 붙은 초나 폭죽을 올리던 중 화재가 난 것으로 추정된다고 보도했습니다.



두 여성은 인터뷰에서 남자 바텐더가 병에 꽂힌 촛불을 든 여자 바텐더를 어깨에 목마 태우는 것을 봤다고 말했습니다.



외신은 이렇게 시작된 화재가 나무로 된 천장과 커튼 등으로 급격하게 옮겨붙으면서 플래시오버 현상이 일어나 폭발이 있었을 것이라고 보도했습니다.



베아트리스 피유 발레주 검찰총장도 일반적인 화재가 대형 화재로 번지는 플래시오버가 발생했을 가능성이 높다고 밝혔습니다.



플래시오버는 온도가 약 1천도~1천2백도까지 급격하게 치솟아 산소 농도가 4% 미만으로 떨어져 보호복을 입지 않으면 생존이 불가능하다고 외신은 전했습니다.



또 술집 입구가 좁은 데다 설치된 계단도 좁아 피신에 어려움을 겪은 것으로 드러났습니다.



부상자 중에는 중상자도 50명에 달해 사망자가 더 늘어날 것이라고 현지 매체는 우려하고 있습니다.



화재가 발생한 르 콘스텔라시옹은 인기 스키 리조트인 크랑몬타나 중심부에 있어 스위스인들은 물론 외국인 관광객들에게도 인기가 높은 곳입니다.



사상자 대다수는 스위스, 프랑스, 이탈리아 등 주변국 젊은이들인 것으로 알려졌습니다.



새해 첫날 일어난 참사에 스위스 정부는 5일간의 애도 기간을 선포했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)