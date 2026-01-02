'관세 폭탄' 한발 물러선 트럼프…가구 이어 파스타도 대폭 인하

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국의 도널드 트럼프 행정부가 일부 품목에서 관세를 인하하며 한발 물러서는 모습을 보이고 있습니다.'물가 상승' 등 현실적인 부담 앞에서 속도 조절에 들어갔다는 평가가 나옵니다.현지시간 1일 미국 일간 월스트리트저널 등에 따르면, 트럼프 행정부는 새해 첫날 이탈리아 파스타 회사들에 반덤핑 조치를 대폭 완화하겠다고 통보했습니다.트럼프 행정부는 당초 파스타 회사들이 미국 시장에서 불공정하게 덤핑 판매를 한다면서 최대 90%에 달하는 반덤핑 관세를 경고했지만, 최근 재검토 끝에 관세율을 10% 내외로 낮췄습니다.대미 수출품에 적용되는 기본 관세 15%에 반덤핑 관세까지 부과될 경우 미국에서 이탈리아산 파스타의 가격은 현재의 2배로 오를 상황이었습니다.트럼프 행정부는 하루 전 소파를 포함한 일부 가구와 주방 수납장, 세면대 등에 대한 관세 인상도 연기했습니다.원래 계획대로라면 새해 첫날부터 천 등을 씌운 목재 가구에 대한 관세는 25%에서 30%로, 주방 수납장과 세면대에 대한 관세는 25%에서 50%로 각각 인상돼야 하지만 발효 시점이 2027년 1월 1일로 1년 연기된 것입니다.업계와 유통업체들은 관세 인상이 현실화할 경우 주택 리모델링 비용이 급등할 것으로 우려해 왔습니다.연말연시에 나온 트럼프 행정부의 이 같은 관세 후퇴는 중간 선거를 앞두고 미국 내에서 고조되는 물가 불만을 고려한 조치로 분석됩니다.영국 일간 파이낸셜타임스는 백악관이 생활비 부담과 높은 소비자 물가로 인한 정치적 압박에 직면해 관세를 조정하고 있다고 해석했습니다.트럼프 행정부는 앞서 지난해 11월에도 장바구니 물가 상승 우려에 커피, 바나나, 코코아 등 중남미산 농산물의 관세를 대거 철폐하거나 낮추기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)