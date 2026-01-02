프로축구 광주, 수비수 박원재 영입…6월부터 출전

▲ 광주FC 입단한 박원재

프로축구 K리그1 광주FC는 K리그2(2부) 경남FC에서 뛰던 풀백 박원재(31)를 영입했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.영등포공고, 중앙대 출신의 박원재는 2017년 전북 현대에서 프로에 데뷔했고, 이후 성남FC, 제주 유나이티드(현 제주SK FC), 경남을 거쳤습니다.경남에서는 2년 연속 주전으로 나섰으며 지난해엔 주장 완장을 차고 31경기 1골을 기록했습니다.박원재는 주로 오른쪽에서 뛰지만, 왼쪽도 소화할 수 있는 전천후 풀백입니다.공격적인 플레이와 미드필더와의 연계 플레이가 장점으로 평가됩니다.박원재는 "좋은 팀이라고 생각하던 광주FC에 합류하게 돼 영광"이라며 "K리그1 무대에서 내 모습을 보여주고 싶다. 빠르게 팀에 적응해 광주가 추구하는 축구에 보탬이 되겠다"고 소감을 말했습니다.광주는 국제축구연맹(FIFA)이 내린 선수 등록 금지 징계 때문에 올 여름 이적시장이 열리는 6월에야 새 선수를 등록할 수 있습니다.이에 따라 박원재는 6월부터 출전할 수 있습니다.구단은 "선수의 적응과 전술 이해도를 높이는 데 집중해 실전 투입을 준비할 계획"이라고 설명했습니다.(사진=광주FC 제공, 연합뉴스)