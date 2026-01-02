뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

사우나에 초대형 침대까지?…윤 '비밀의 문' 열자 "깜짝"

SBS 뉴스
작성 2026.01.02 17:29 조회수
PIP 닫기
용산 대통령실로 향하는 길에 외부 시선을 차단하려는 듯 불투명한 벽이 세워져 있습니다.

강훈식 대통령 비서실장이 한 유튜브 방송에 나와 공개한 용산 대통령실 '비밀통로'의 사진입니다.

최초로 공개된 비밀통로 사진들을 보면 통로 바로 옆에는 차를 댈 수 있게 해놨고, 비나 눈을 피하기 위한 지붕도 설치돼 있습니다.

불투명한 벽이 설치된 곳은 대통령실 출입문과 가까운 지점으로, 누가 이 통로를 이용해 대통령실로 들어가는지 감추려 했던 것으로 보입니다.

통로를 지나 대통령실 1층으로 들어가면 출입문이 보이는데, 여기에는 대통령 경호처 명의로 "폐문-관계자 외 출입금지"라고 적혀 있습니다.

이 비밀통로는 대통령실 예산이 아닌 국방부 예산 3억 8천만 원을 들여 만들어졌습니다.

강 실장은 대통령 집무실 안에 있는 사우나 사진도 공개했습니다.

편백으로 조성된 건식 사우나는 초대형 침대가 놓인 내실과 이어지는데, 사우나 설치 당시 대통령 경호처가 업체에 현금 거래를 제안한 것으로 알려졌습니다.

강 실장은 방송에서 비밀통로와 사우나 사진을 공개하면서, "2022년 5월부터 지각 논란이 계속됐고 7월 27일에 통로 공사가 시행됐다"며, "11월 23일 비밀 출입구가 완공됐고 윤 전 대통령이 도어스테핑을 그만둔 건 완공 이틀 전"이라고 말했습니다.

(영상취재 : 김진우, 영상편집 : 소지혜, 화면출처 : 청와대/ 유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장', 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지