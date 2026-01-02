'독도 일출' 이라더니…경찰청 "혼선 사과" 무슨 일?

경찰청이 공식 SNS에 대국민 새해 인사로 올린 독도 일출 사진이 일출이 아닌 일몰 사진으로 드러나 공개 사과했습니다.



경찰청은 오늘(2일) 오전 공식 SNS 계정 '대한민국 경찰청'에 입장문을 올려 "혼선을 드릴 수 있는 사진이 게시된 점에 대해 국민 여러분께 사과드린다"며 "SNS 콘텐츠 제작에 더욱 신중을 가하겠다"고 밝혔습니다.



앞서 경찰청은 '독도에서 보내온 2026년 첫 해돋이 사진을 선물합니다'는 글과 함께 사진 6장을 올렸는데, 서경덕 성신여대 교수가 오늘 자신의 SNS를 통해 "한 누리꾼의 제보로 확인한 결과, 일몰 사진이 일출 사진으로 둔갑했다"고 지적했습니다.



---



동남아 최대 '관광 대국' 태국의 지난해 외국인 관광객 수가 약 3천300만 명으로 전년보다 7% 넘게 줄었습니다.



이는 지난해 일어난 중국인 배우 납치 사건과 캄보디아와의 국경 전쟁, 그리고 미국 달러 대비 연간 10% 가까이 급등한 밧화 강세 등의 여파로 풀이됩니다.



반면 태국의 관광산업 경쟁국인 베트남은 20% 이상 외국인 관광객이 급증하면서 역대 최대를 기록했습니다.



---



한국, 일본 등과 마찬가지로 저출산 문제가 심각한 타이완의 작년 신생아 수가 전년보다 약 20%가 감소한 10만여 명 수준으로 예측됐습니다.



타이완 언론에 따르면 황젠페이 타이완 산부인과학회 비서장은 작년 신생아 수가 2024년보다 약 2만 6천여 명이 감소한 10만여 명으로 추산된다며 출산율이 '붕괴' 수준이라고 풀이했습니다.



황 비서장은 최근 젊은 세대가 겪는 학업과 취업 등의 어려움으로 출산율이 떨어진 것으로 진단했습니다.