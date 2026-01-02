'센터 자리' 선 김주애…금수산궁전 첫 참배, 그 의미는?

<앵커>



북한이 김정은 총비서의 딸 김주애가 혈통 세습을 상징하는 공간인 금수산 태양궁전을 찾은 모습을 처음으로 공개했습니다. 잠재적 후계자로서의 위상을 보다 공고히 하려는 의도로 풀이됩니다.



김아영 기자가 전해드립니다.



<기자>



김정은 북한 노동당 총비서가 김일성, 김정일 시신이 안치된 금수산 태양궁전을 참배했다며 조선중앙통신이 공개한 사진입니다.



[조선중앙TV : 김정은 동지께서는 영생홀들을 찾으시어 위대한 수령님과 위대한 장군님께 새해 인사를 삼가 드리셨습니다.]



중앙통신은 김주애와 리설주에 대해 언급하지 않은 채 참배 사진만을 공개했는데, 정장 차림의 김주애는 참배 행렬의 제일 앞줄 한가운데 위치해 눈길을 끌었습니다.



최룡해와 조용원 등 당정군의 고위 간부들은 김주애와 김정은 부부 뒤쪽에 도열했습니다.



2022년 11월 처음 모습을 보인 김주애가 금수산 태양궁전을 공개 참배한 것은 이번이 처음입니다.



금수산 태양궁전은 북한이 '주체의 최고 성지'로 부르며 신성시하는 곳으로, 혈통 세습을 상징하는 북한 체제의 핵심 공간으로 평가됩니다.



이 때문에 김주애의 첫 참배를 두고 북한 안팎에 잠재적 후계자로서의 지위를 보다 공고히 하는 차원이라는 해석이 나옵니다.



김정은은 2010년 9월 노동당 대표자회에서 당 중앙군사위 부위원장에 임명되며 후계자로 공식화됐고, 이후 한 달 만에 김정일과 참배에 나섰습니다.



일찌감치 등판한 김주애와 직접적인 비교는 어렵지만, 공간의 특수성을 고려할 때 후계 문제에 있어 중요한 신호가 될 수 있다는 평가입니다.



김주애는 그제(31일)밤 열린 신년 경축 행사장에서는 김정은 볼에 뽀뽀를 하는 등 친밀한 부녀 관계를 드러내며 자신의 존재감을 과시하고 있습니다.



