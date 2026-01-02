뉴스
이 대통령, 청와대 시무식…"공직자로서 사명 다해달라"

박예린 기자
작성 2026.01.02
이 대통령, 청와대 시무식…"공직자로서 사명 다해달라"
▲ 이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령은 새해 첫 근무일인 오늘(2일) 오전 청와대 영빈관에서 청와대 전 직원을 대상으로 시무식을 열었습니다.

이번 시무식은 청와대 복귀 후 처음으로 열린 행사로 전 직원 참석했습니다.

이 대통령은 시무식에서 '청와대 국정운영 체제'가 정상적으로 자리를 잡았다고 강조했다고 청와대가 보도자료를 통해 밝혔습니다.

특히 이 대통령은 올해를 '대한민국 대도약의 해'로 만들기 위해 공직자 모두가 '국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다'는 각오로 각자의 자리에서 역할을 성실히 해달라고 당부했습니다.

이어 "대한민국은 지금 중요한 분수령에 서 있다"며 "청와대 공직자로서 역사적 사명을 끝까지 다해달라. 공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민 삶과 미래에 직결된다는 점을 깊이 인식해달라"고 거듭 주문했습니다.

이 대통령은 다만 "공직자 대다수는 이미 자신의 본분을 충실히 다하고 있다"며 자부심을 가져도 된다는 취지로 직원들을 격려했다고 청와대는 전했습니다.

(사진=연합뉴스)

박예린 기자
