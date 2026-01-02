이 대통령, 청와대 시무식…"공직자로서 사명 다해달라"

▲ 이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다.

이재명 대통령은 새해 첫 근무일인 오늘(2일) 오전 청와대 영빈관에서 청와대 전 직원을 대상으로 시무식을 열었습니다.이번 시무식은 청와대 복귀 후 처음으로 열린 행사로 전 직원 참석했습니다.이 대통령은 시무식에서 '청와대 국정운영 체제'가 정상적으로 자리를 잡았다고 강조했다고 청와대가 보도자료를 통해 밝혔습니다.특히 이 대통령은 올해를 '대한민국 대도약의 해'로 만들기 위해 공직자 모두가 '국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다'는 각오로 각자의 자리에서 역할을 성실히 해달라고 당부했습니다.이어 "대한민국은 지금 중요한 분수령에 서 있다"며 "청와대 공직자로서 역사적 사명을 끝까지 다해달라. 공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민 삶과 미래에 직결된다는 점을 깊이 인식해달라"고 거듭 주문했습니다.이 대통령은 다만 "공직자 대다수는 이미 자신의 본분을 충실히 다하고 있다"며 자부심을 가져도 된다는 취지로 직원들을 격려했다고 청와대는 전했습니다.(사진=연합뉴스)