MB, 장동혁에 "때로는 결단 필요…수구 아닌 미래 보수 돼야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 2일 서울 서초구 영포빌딩에서 이명박 전 대통령을 만나 기념 촬영하고 있다.

이명박(MB) 전 대통령은 오늘(2일) 국민의힘 장동혁 대표에게 "보수가 과거의 보수가 아니라 따뜻한 보수, 어렵지 않은 보수가 돼야 하고 미래를 향한 보수가 돼야 한다"고 말했습니다.이 전 대통령은 오늘 서울 서초구 청계재단 사무실을 찾은 장 대표에게 "수구 보수가 돼선 안 된다. 그건 퇴보"라며 이같이 밝혔습니다.그는 "정치사에서 야당 하기 참 힘든 시기"라며 "지난번에 장 대표가 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적인 의사진행 방해) 24시간 하는 것을 보고 강단과 결단이 있어 보여 어려운 시기에 잘해 나갈 것으로 기대한다"고 언급했습니다.이어 "지금은 화합도, 단합도 해야 하는 때다. 때로는 결단이 필요한 때"라며 "개인의 생각을 버리고 나라를 위한 정치가 돼야 한다"고 조언했습니다.장 대표는 이 전 대통령의 말을 메모하며 경청한 뒤 "지금 너무 어려운 시기여서 말씀하신 대로 통합과 단결도 필요하고 때로는 결단도 필요한 시기인 것 같다"며 "따뜻한 보수, 미래를 생각하는 보수, 창의적이고 도전적인 일을 준비하는 보수가 될 수 있도록 의원들과 노력하겠다"고 답했습니다.그는 예방 뒤 국회에서 기자간담회를 열어 "이 전 대통령께서 수구 보수가 아니라 따뜻한 보수, 국민을 섬기는 보수, 미래를 준비하는 보수로 나아가야 한다는 말씀을 주셨는데 어려움에 처한 당에 시의적절하게 좋은 말씀"이라고 말했습니다.그는 이 전 대통령이 화합·단합의 필요성을 말하면서 '때로는 결단이 필요하다'고 언급한 데 대해 "포괄적으로 주신 말씀이라 결단이 뭔지 헤아리기는 어렵지만 형식적인 연대와 통합이 아니라 제대로 된, 시너지를 낼 수 있는 통합과 단결이 필요하고 그렇지 않으면 때에 따라선 과감한 결단도 필요한 것 아니냐는 취지로 해석하고 있다"고 했습니다.이어 "통합과 연대의 목적은 당의 에너지를 더 크게 만들어 선거에 승리하고자 하는 것"이라며 "그러나 어떤 걸림돌이 제거되지 않은 상태에서 형식적인 통합과 연대를 이뤘다가 오히려 에너지가 떨어진다면 긍정적인 평가를 받을 수 없을 것"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 당 안팎 원로들을 만나 당 혁신 방향에 대한 조언을 듣는 경청 행보를 진행하고 있습니다.(사진=국회사진기자단, 연합뉴스)