이창용 "원화, 곧 휴지조각? 유튜버들 얘기일 뿐" [자막뉴스]

신정은 기자
작성 2026.01.02 15:26 수정 2026.01.02 15:28 조회수
이창용 한국은행 총재가 현재 원·달러 환율과 관련해 "국내에서만 유튜버들이 '원화가 곧 휴지조각이 된다'고 말한다"고 꼬집었습니다.

이 총재는 오늘(2일) 한국은행 기자실을 방문해 "국내에서만 유일하게 '1500원 간다'는 얘기가 나온다"며 이렇게 말했습니다.

그러면서 "해외 투자은행들은 1480원 수준의 환율이 너무 높다고 생각한다.

대체로 1400원 초반 정도로 전망하는 보고서가 나온다"고 덧붙였습니다.

이 총재는 환율이 더 오를 거라는 기대감이 형성되는 것에 대한 경계 메시지도 내놨습니다.

이 총재는 "내국인 기대가 환율 상승을 크게 드라이브하고 있다"며 "적정 환율을 얘기하기 어렵지만, 많은 부분이 달러인덱스와 괴리돼 오르는 건 기대가 작동하기 때문"이라고 진단했습니다.

이 총재는 신년사에서 "올해 성장률이 1.8%로 잠재 수준에 근접할 것으로 전망되지만, 반도체 경기에 힘입어 성장을 주도할 IT 부문을 제외하면 성장률은 1.4%에 그치고, 부문 간 회복 격차가 커 체감 경기와 괴리도 클 것으로 보인다"고 밝혔습니다.

이 총재는 "최근 1,400원대 후반의 환율은 우리나라 경제 기초체력과 괴리가 크다"면서 환율 상승 배경으로 한국·미국 간 성장률·금리 격차, 코리아 디스카운트 등을 들었습니다.

(취재 : 신정은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)
