타이완 작년 신생아 10만여 명으로 20%↓…"올해 8만 명대 전망"

▲ 신생아

한국, 일본 등과 마찬가지로 저출산 문제가 심각한 타이완의 작년 신생아 수가 전년보다 약 20% 감소한 10만여 명 수준으로 예측됐습니다.2일 연합보와 중국시보 등 타이완언론에 따르면 황젠페이 타이완 산부인과학회 비서장(사무총장 격)은 지난해 1∼11월 신생아 수가 9만 8천778명이라고 밝혔습니다.황 비서장은 작년 신생아 수를 2024년 13만 4천856명에서 약 2만 6천여 명(약 20%) 감소한 10만여 명으로 추산하며 출산율이 '붕괴' 수준이라고 풀이했습니다.그는 저출산 추세가 계속되면 올해 신생아 수는 보수적으로 약 8만 8천여 명 정도가 될 것으로 예상했습니다.황 비서장은 최근 젊은 세대가 겪는 학업, 취업 등 경제적 어려움으로 인한 삼중고로 출산율이 저하되는 것으로 진단했습니다.그는 정부 정책이 일회성 보조에만 그치면 문제를 해결할 수 없다면서 실질적이고 장기적인 정책을 내놔야 한다고 주장했습니다.그러면서 저출산이 계속되면 약 30년 후에는 타이완 젊은이 한 명이 노인 한 명을 부양해야 하는 상황이 될 것이라고 우려했습니다.한 의사는 최근 연속 6년 동안 출산율이 사망률보다 낮다면서 고령화, 만혼, 고령 출산, 경제적 부담, 높은 양육 비용, 비혼, 출산 기피 등을 주요 원인으로 꼽았습니다.그는 정부가 부동산 가격 상승 억제 등과 함께 '0∼6세는 국가가 부양한다'는 정책을 확립해 저출산 위기 상황에서 탈출해야 한다고 강조했습니다.타이완 언론은 지난해 11월 말 기준 타이완 인구가 2천330만 6천85명으로 전년 동기 대비 9만 6천710명이 감소했으며, 65세 인구가 19.99%에 달해 초고령화 사회 기준인 20%에 도달했다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)