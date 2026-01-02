작년 고향사랑기부금 1천515억 원…초대형 산불 피해 지역 집중

▲ 윤호중 장관, 고향사랑기부제 활성화를 위한 업무협약 체결

2025년 한 해 고향사랑기부제를 통해 모금된 금액이 1천515억 원을 넘어선 것으로 잠정 집계됐습니다.행정안전부에 따르면 지난해 모금액 약 1천515억 원은 제도 시행 첫해인 2023년 651억 원에 비해 약 130%, 2024년 879억 원 대비 약 70% 증가한 수치입니다.이는 고향사랑기부제가 지역 균형발전의 효과적인 수단으로 자리 잡고 있음을 보여준다고 행안부는 분석했습니다.기부건수는 약 139만 건으로 직전 해(77만 건) 대비 80%가량 늘었습니다.지역 특산물 판로 확대에 기여하는 답례품 판매액 또한 316억 원을 기록하며 2024년(205억 원)보다 54% 성장하는 등 모든 지표에서 전년 대비 상승한 것으로 나타났습니다.기부자의 연령대로는 30대(30%)와 40대(28%)가 전체 기부의 절반을 넘었고 50대(25%)와 20대(10%)가 뒤를 이었습니다.기부 금액별로는 10만 원 이하 기부가 약 98%에 달해 10만 원까지 전액 세액공제 혜택이 기부 참여에 큰 역할을 한 것으로 파악됐습니다.작년 초대형 산불 피해를 본 지역에는 기부가 집중됐습니다.경남 산청과 울산 울주, 경북 안동 등 8개 지방자치단체는 작년 봄 산불 피해가 크게 나면서 특별재난지역으로 선포된 바 있습니다.2025년 3∼4월 이들 지역의 고향사랑기부 모금액은 184억 원으로, 2024년 동기(79억 원) 대비 약 2.3배로 많았습니다.행안부는 고향사랑기부제가 단순한 세액공제를 넘어 지역의 아픔을 함께 나누는 '기부 문화'로 정착됐다는 것을 보여준다고 설명했습니다.윤호중 행안부 장관은 "작년 한 해 거둔 성과는 무엇보다 지역을 사랑하는 마음을 기부로 적극 표현해주신 국민 여러분 덕분"이라며 "2026년에도 국민의 소중한 마음이 지역 활력으로 이어질 수 있도록 지속적인 제도 개선과 홍보를 통해 기부 문화를 더욱 확산하겠다"고 밝혔습니다.(사진=행정안전부 제공, 연합뉴스)