위성락 "북한 핵잠, 존재만으로도 새로운 위협…대처해야"

박예린 기자
작성 2026.01.02 14:12 조회수
위성락 "북한 핵잠, 존재만으로도 새로운 위협…대처해야"
▲ 위성락 국가안보실장이 2일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 중국 국빈방문에 대해 브리핑하고 있다.

위성락 국가안보실장은 오늘(2일) 북한이 핵잠수함을 건조 중인 모습을 최근 공개한 것과 관련해 "우리에게는 새로운 형태의 위협으로, 대처해야 한다"는 입장을 밝혔습니다.

위 실장은 이날 기자간담회에서 "북한이 공개한 핵잠이 어떤 능력을 갖췄는지 잘 알지 못하고 더 파악해 봐야 할 영역"이라면서 이같이 말했습니다.

그는 "원론적으로 핵잠이니까 장시간 잠항이 가능하고 추적과 파악이 쉽지 않으며 핵무기를 발사할 수 있다는 전제를 해야 할 것 같다"고 언급했습니다.

이어 "얼마나 정교한 형태의 잠수함인지는 잘 모르지만, 일단 그런 존재만으로도 우리에게는 새로운 위협이 되는 것으로 보고 대처해야 할 이슈라고 생각한다"고 설명했습니다.

그러면서 "그 잠수함은 핵 추진일 뿐 아니라 핵무기를 장착해 발사할 수 있는 형태"라면서 "그런 새로운 안보 환경의 변화에 우리가 적절히 대처해야 할 필요가 있다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
