뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

온라인쇼핑 24조로 역대 최대…'무료배달'로 음식 거래↑

최고운 기자
작성 2026.01.02 14:11 조회수
온라인쇼핑 24조로 역대 최대…'무료배달'로 음식 거래↑
▲ 새벽배송

지난해 11월 온라인쇼핑 거래액이 24조 원을 넘어서며 역대 최대치를 기록했습니다.

국가데이터처가 발표한 '2025년 11월 온라인쇼핑 동향'에 따르면, 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조 1천613억 원으로 1년 전보다 6.8% 늘었습니다.

2017년 1월 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 큰 규모입니다.

배달 플랫폼의 '무료배달' 마케팅 영향으로 음식서비스 거래액이 전년 대비 13.7% 늘며 증가 폭이 컸고, 온라인 장보기 확산에 따라 음·식료품 거래액도 10.1% 증가했습니다.

국내외 여행 수요 회복과 하반기 '숙박세일 페스타' 등의 영향으로 여행 및 교통서비스 거래액도 8.5% 늘었습니다.

가전·전자(-4.9%) 등 일부 품목에서는 거래액이 감소했습니다.

쇼핑몰별 각종 프로모션 행사가 줄어든 게 원인으로 꼽혔습니다.

온라인쇼핑 가운데 모바일쇼핑 거래액은 18조 5천941억 원으로 1년 전보다 7.9% 증가했습니다.

역시 역대 최대치입니다.

이번 조사에는 개인정보 유출 사고로 대규모 회원 탈퇴가 발생한 '쿠팡 사태'의 영향은 반영되지 않았습니다.

데이터처 관계자는 "쿠팡 이용자들이 다른 온라인 쇼핑몰로 이동했을 가능성도 있어 관련 사건의 영향은 추이를 지켜볼 필요가 있다"고 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최고운 기자 사진
최고운 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지