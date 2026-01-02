온라인쇼핑 24조로 역대 최대…'무료배달'로 음식 거래↑

▲ 새벽배송

지난해 11월 온라인쇼핑 거래액이 24조 원을 넘어서며 역대 최대치를 기록했습니다.국가데이터처가 발표한 '2025년 11월 온라인쇼핑 동향'에 따르면, 지난해 11월 온라인쇼핑 거래액은 24조 1천613억 원으로 1년 전보다 6.8% 늘었습니다.2017년 1월 관련 통계 집계가 시작된 이후 가장 큰 규모입니다.배달 플랫폼의 '무료배달' 마케팅 영향으로 음식서비스 거래액이 전년 대비 13.7% 늘며 증가 폭이 컸고, 온라인 장보기 확산에 따라 음·식료품 거래액도 10.1% 증가했습니다.국내외 여행 수요 회복과 하반기 '숙박세일 페스타' 등의 영향으로 여행 및 교통서비스 거래액도 8.5% 늘었습니다.가전·전자(-4.9%) 등 일부 품목에서는 거래액이 감소했습니다.쇼핑몰별 각종 프로모션 행사가 줄어든 게 원인으로 꼽혔습니다.온라인쇼핑 가운데 모바일쇼핑 거래액은 18조 5천941억 원으로 1년 전보다 7.9% 증가했습니다.역시 역대 최대치입니다.이번 조사에는 개인정보 유출 사고로 대규모 회원 탈퇴가 발생한 '쿠팡 사태'의 영향은 반영되지 않았습니다.데이터처 관계자는 "쿠팡 이용자들이 다른 온라인 쇼핑몰로 이동했을 가능성도 있어 관련 사건의 영향은 추이를 지켜볼 필요가 있다"고 설명했습니다.