[민심어때②] 새해 여론조사로 본 부산시장 선거 전망

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
● 민심 어때?
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"정원오, 대통령 후광 효과로 주목…'내란 척결' 포지셔닝 없는 건 한계"
"'현역의 안정' 오세훈과 '내란 청산' 구도 팽팽히 맞붙어"
"전재수 높은 지지율, 민주 대안 부재한 영향 있어"
김봉신 / 메타보이스 대표
"오세훈 개인보다 현저히 낮은 국힘 지지도…당이 발목 잡아"
"투표 꼭 참여하겠다는 유권자, 민주당에 기울어져 있어"
"박형준, 현역 프리미엄 거의 없어…민주, 겨뤄볼 만한 선거일 듯"
