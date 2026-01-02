뉴스
[민심어때①] 새해 여론조사로 본 서울시장 선거 전망

SBS 뉴스
작성 2026.01.02 16:00 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김봉신 메타보이스 대표, 배종찬 인사이트케이 연구소장
--------------------------------------------

● 민심 어때?

배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"정원오, 대통령 후광 효과로 주목…'내란 척결' 포지셔닝 없는 건 한계"
"'현역의 안정' 오세훈과 '내란 청산' 구도 팽팽히 맞붙어"
"전재수 높은 지지율, 민주 대안 부재한 영향 있어"

김봉신 / 메타보이스 대표
"오세훈 개인보다 현저히 낮은 국힘 지지도…당이 발목 잡아"
"투표 꼭 참여하겠다는 유권자, 민주당에 기울어져 있어"
"박형준, 현역 프리미엄 거의 없어…민주, 겨뤄볼 만한 선거일 듯"

(SBS 디지털뉴스부)
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

