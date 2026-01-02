뉴스
[여담야담] "가슴이 벌렁벌렁, 어떤 공직도 안 돼"…여당서도 사퇴 요구

SBS 뉴스
작성 2026.01.02 15:23
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 유의동 3선 국회의원
--------------------------------------------

● 이혜훈, 막말·갑질 폭로

한민수 / 더불어민주당 의원
"이혜훈, 피해자 직접 찾아가 진정성 있는 사과 해야"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"이혜훈, 피해자가 사과 받아줘도 국무위원 자질 의심되는 건 여전"

● 여당서도 사퇴 요구

한민수 / 더불어민주당 의원
"이혜훈 논란, 청문회 과정에서 검증하면 돼…사퇴 요구 적절치 않아"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"이혜훈 관련 폭로 계속될 듯…논란 일회성으로 끝나지 않을 듯"

● 靑 "청문회서 검증"

한민수 / 더불어민주당 의원
"이 대통령, 대선 때부터 중도 보수 자처"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"이 대통령 '이혜훈 지명', 일방적으로 한쪽에 있는 사람 빼간 것뿐…통합 아냐"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
