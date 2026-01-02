뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 공천회의록 확인 뒤 전격 제명…김병기 금품 의혹도 재부상

SBS 뉴스
작성 2026.01.02 15:16 수정 2026.01.02 15:25 조회수
PIP 닫기
[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 한민수 더불어민주당 의원, 유의동 3선 국회의원
--------------------------------------------

● 김병기도 금품 의혹

한민수 / 더불어민주당 의원
"탄원서, 이재명 당시 대표에 전달 여부 확인 안 돼…김병기 의혹, 현재로선 일방 주장"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"김병기 금품 수수 의혹, 보좌진 출신들이 직접 경찰에 제출…신빙성 높아"

● 김병기 징계 심판 요청

한민수 / 더불어민주당 의원
"김병기, 당시엔 원내대표라 비공개로 감찰 지시한 것…윤리심판원에서 조사할 것"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"민주, 김병기 특검 거부할 명분 없어…김병기 공천 관련 의혹, 당 자체 조사로는 무의미"

● 민주, 강선우 제명

한민수 / 더불어민주당 의원
"제명 후엔 복당 어려워…당 차원 최고 조치"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"강선우 '공천 헌금' 의혹, 제명·탈당으로 넘길 일 아냐"
--------------------------------------------

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지