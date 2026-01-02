[여담야담] 공천회의록 확인 뒤 전격 제명…김병기 금품 의혹도 재부상

[편상욱의 뉴스브리핑]
● 김병기도 금품 의혹
한민수 / 더불어민주당 의원
"탄원서, 이재명 당시 대표에 전달 여부 확인 안 돼…김병기 의혹, 현재로선 일방 주장"
유의동 / 전 국민의힘 의원
"김병기 금품 수수 의혹, 보좌진 출신들이 직접 경찰에 제출…신빙성 높아"
● 김병기 징계 심판 요청
한민수 / 더불어민주당 의원
"김병기, 당시엔 원내대표라 비공개로 감찰 지시한 것…윤리심판원에서 조사할 것"
유의동 / 전 국민의힘 의원
"민주, 김병기 특검 거부할 명분 없어…김병기 공천 관련 의혹, 당 자체 조사로는 무의미"
● 민주, 강선우 제명
한민수 / 더불어민주당 의원
"제명 후엔 복당 어려워…당 차원 최고 조치"
유의동 / 전 국민의힘 의원
"강선우 '공천 헌금' 의혹, 제명·탈당으로 넘길 일 아냐"
