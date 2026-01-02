"AI 수혜"…전 세계 국부펀드 투자 절반 미국으로 쏠려

▲ 뉴욕증권거래소

전 세계 국부펀드(SWF)와 공적 연기금(PPF)이 지난해 집행한 투자의 절반 가까이가 미국으로 향했고, 전년 대비 2배 가까이 급증한 것으로 나타났습니다.이는 AI로 유발된 것으로 분석됩니다.블룸버그 통신과 로이터 통신은 데이터조사업체 글로벌 SWF의 연례보고서에 따르면 지난해 전 세계 국부펀드와 공적 연기금들이 미국에 1천318억 달러, 우리돈으로 약 190조 원을 투자했다고 보도했습니다.이는 2024년 투자 규모 보다 92% 증가한 수칩니다.반면 대(對)중국 투자는 2024년 103억 달러, 우리돈 약 15조 원에서 2025년 43억 달러, 우리돈 약 6조 2천억 원로 절반 이하로 크게 감소했습니다.중국을 포함한 신흥국에 대한 투자는 전체 투자액에서 비중이 15%로, 전년 대비 28% 감소했습니다.글로벌 SWF의 디에고 로페즈 국장은 보고서에서 "투자 유입 국가를 둘러싼 패러다임 변화가 있었다"며 미국이 디지털 인프라, 데이터센터, 인공지능(AI) 기업에 집중된 투자의 수혜를 입었다고 설명했습니다.작년 투자분을 투자 주체별로 보면 걸프 지역 국부펀드들이 전체 투자분의 43%를 차지해 여전히 중동 국가들의 전 세계 투자의 중심축 역할을 한 것으로 나타났습니다.(사진=연합뉴스)