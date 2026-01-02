미 상무부, 한국 모노머·올리고머에 반덤핑 예비 판정

▲ 미국 상무부 홈페이지

미국 상무부가 한국산 모너머·올리고머에 대해 최대 65% 수준의 반덤핑 예비 판정을 내린 것으로 확인됐습니다.산업통상부에 따르면 미국 상무부는 지난해 31일(현지시간) 한국산 모너머(단위체), 올리고머(저분자 중합체)에 대한 반덤핑 조사 예비판정에서 한국 기업 2곳에 각각 10.94%, 65.72%의 덤핑 마진율을 예비 산정했습니다.모너머·올리고머는 화학제품의 원료 및 중간 원료로 쓰이는 물질입니다.앞서 미국 관련 업계는 한국산 제품에 대해 137∼188% 수준의 고율 마진율을 주장하며 반덤핑 조사를 신청했습니다.미 상무부는 한국 업체들에 사전 질의서를 보내 반덤핑 조사 대상이 되는지를 판단했습니다.사전 질의서에 답변한 A·B 2개 업체에 대해서는 조사에 착수해 이번에 예비 판정을 내렸고, 답변하지 않은 한국 업체 C에는 최고 마진율인 188%를 적용해 반덤핑 관세 조치했습니다.C 업체는 미국 시장에서 철수할 예정이어서 대응하지 않기로 한 것으로 전해집니다.A·B 업체에 내려진 10∼65% 수준의 덤핑 마진율은 미국 업계가 처음에 제시한 마진율(137∼188%)과 비교하면 상당히 감소한 수준이지만, 수출 업계에는 여전히 부담입니다.산업부는 이번 조사 개시 전인 지난해 4월부터 업계 간담회와 유선·이메일 협의 등을 통해 제소 동향을 관련 협회 및 업계에 전파하고 대응을 지원했습니다.산업부 관계자는 "오는 5월로 예정된 미 상무부의 최종 판정에서 우리 기업들이 부당한 판정을 받지 않도록 업계와 소통하며 대응 전략을 점검해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=미국 상무부 홈페이지 캡처, 연합뉴스)