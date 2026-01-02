뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[글로벌D리포트] '쿠란'에 선서한 뉴욕 시장 "저는 민주사회주의자입니다"

김범주 기자
작성 2026.01.02 14:23 조회수
PIP 닫기
[맘다니 시장을 환영해 주세요.]

조란 맘다니 새 뉴욕 시장이 취임식에 나섰습니다.

인도계 무슬림인 34살 맘다니는 지금까지 취임식마다 성경에 손을 올리던 관행을 바꿔서, 처음으로 이슬람 경전 쿠란에 손을 올리고 취임선서를 했습니다.

[조란 맘다니/뉴욕 시장 : 미국 헌법을 지지할 것을 엄숙히 선언합니다.]

맘다니는 유럽식 민주사회주의자를 자처하면서 부자 증세와 임대료 동결, 무상보육과 무상버스 공약을 내걸고 당선됐습니다.

취임식에서는 자신의 약속과 정치적 입장을 지켜 나가겠다고 선언했습니다.

[조란 맘다니/뉴욕 시장 : 민주 사회주의자로 당선됐고, 민주 사회주의자로 행정을 할 것입니다.

진보적이라고 비판받을까봐 저의 원칙을 저버리는 일은 하지 않겠습니다.]

또 항상 성공하지는 못하겠지만 시도할 용기가 부족하다는 비판은 절대 받지 않겠다면서, 과감하고 대담하게 행정을 해나가겠다고 다짐했습니다.

[조란 맘다니/뉴욕 시장 : 세입자를 학대하는 악덕 집주인들을 단속하고, 비대해진 관료주의의 굴레에서 소상공인들을 해방시킬 것입니다. 그리고 저는 그런 뉴욕 시민 중 한 명이라는 것이 자랑스럽습니다.]

정파적으로 정책적으로 정반대 입장을 갖고 있는 트럼프 대통령과 어떤 관계를 만들어갈지가 당분간 큰 관심을 끌 전망입니다.

또 소속 정당인 민주당 안에서도 중간선거와 대선을 앞두고 더 진보적인 정책을 내세워야 하는지 적잖은 논쟁을 불러일으킬 것으로 보입니다.

(취재 : 김범주, 영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 원형희, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김범주 기자 사진
김범주 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지