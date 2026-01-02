홍지선 국토2차관 "균형 잡힌 교통망 확충…국민 안전 최우선으로"

▲ 2일 취임 선서하는 홍지선 신임 국토교통부 2차관

홍지선 신임 국토교통부 2차관은 균형 잡힌 교통망 확충으로 지역 간 불균형을 해소하는 한편 국민의 교통 안전을 최우선으로 지키겠다고 강조했습니다.홍 차관은 오늘(2일) 정부세종청사에서 열린 취임식에서 "수도권과 지방이 골고루 잘 사는 토대를 만들겠다. 지역 균형 발전을 위한 교통인프라 확충을 위해 정책 설계부터 집행에 이르기까지 꼼꼼히 챙기겠다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "대한민국의 지속 가능성을 위해서는 5극 3특과 거점도시를 편리하게 연결하는 교통망이 필수이자 미래 생존을 위한 길"이라며 "도로·철도·공항 등 주요 교통 인프라를 균형 있게 확충하는 것, 교통비 부담은 줄이고 교통약자를 더욱 배려하는 것 등을 통해 모든 국민이 더 나은 교통 서비스를 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했습니다.홍 차관은 이어 "버스·택시 등 우리 경제를 떠받쳐 온 운수 산업이 변화의 큰 물결에 뒤처지지 않도록 낡은 규제를 개선하겠다"는 각오를 내놨습니다.또 정부의 핵심 프로젝트인 자율주행차는 올해 실증도시를 시작으로 전국 단위로 확대하고, 드론과 도심항공교통(UAM) 등 미래 핵심 산업의 국산 기술력을 높여 모빌리티 서비스 범위를 확장하겠다고 밝혔습니다.아울러 홍 차관은 "국민과 교통 종사자의 안전 관련이라면 지나친 대비가 부족한 준비보다 언제나 낫다고 생각한다"며 "유사 사고가 재발하지 않도록 사고 현장과 정책은 빠짐없이 점검하는 한편 국민들이 안심하고 안전한 환경에서 이동할 수 있도록 교통사고 예방, 안전 정책 발굴에 힘쓰겠다"고 말했습니다.홍 차관은 "대통령께서는 '한 사람의 공직자가 어떻게 행동하고 판단하느냐에 따라 국민의 삶은 크게 개선될 수도, 심지어는 벼랑으로 내몰릴 수도 있다'고 말했다"며 "국토부 2차관으로서 직원과 원팀이 돼 우리 국민들의 삶이, 국토교통산업이 오늘보다 내일 더 나아지도록 힘쓰고자 한다"고 강조했습니다.지난달 28일 임명된 홍 차관은 경기도 도로정책과장, 도로계획과장, 건설국장, 철도항만물류국장 등을 거쳐 남양주시 부시장을 지내며 도시와 인프라, 도로, 건설 분야에서 전문성을 인정받는 관료로 꼽힙니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)