항공편 대거 취소 불렀다…아침인데 뿌옇게 뒤덮은 정체

이른 아침 인도 뉴델리의 자동차전용도로입니다.



한밤처럼 한 치 앞도 볼 수 없습니다.



인도 수도 뉴델리의 악명 높은 겨울 스모그 때문입니다.



매년 겨울이면 돌아오는 짙은 스모그에 겨울 내내 항공기와 열차의 연착이나 취소는 부지기수입니다.



여행자가 많은 지난해 마지막 날, 하루 동안 뉴델리 공항에서 항공편 148편이 취소되고 150편 이상이 지연됐습니다.



이보다 큰 문제는 보건 위기입니다.



올해 12월 들어 뉴델리 곳곳의 대기질은 인도 기상 당국 기준, '매우 나쁨'에서 '심각'으로 초미세먼지 농도가 세계보건기구 권고치의 20배를 넘는 날이 이어지고 있습니다.



현지 보건 당국의 외출 자제와 외출 시 N95 의료용 마스크 착용 권고가 나온 가운데 의료기관엔 스모그로 인한 호흡기 질환자가 몰리고 있습니다.



델리 수도권 주정부 당국은 이달 중순부터 공공과 민간에 일제히 절반 재택 근무를 명령했습니다.



가정용 대형 공기청정기 수요가 급증하고 있지만 중하위, 저소득층 가정들이 감당하기 어려운 가격대입니다.



재택 근무하며 공기청정기를 살 수 있는 뉴델리 주민은 얼마 되지 않는다며 경제력에 따른 건강권 양극화를 지적하는 목소리도 나옵니다.



