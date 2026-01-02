송언석 "인사 검증 실패 화룡점점"…이혜훈 지명 철회 촉구

▲ 국민의힘 송언석 원내대표

국민의힘 송언석 원내대표는 오늘(2일) 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에 대한 '갑질·폭언' 의혹이 제기된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명을 즉각 철회하라고 요구했습니다.송 원내대표는 국회에서 연 기자간담회에서 "이 후보자의 보좌진에 대한 갑질과 폭언은 할 말을 잃게 만든다. 또다시 터진 대형 인사 참사"라며 이같이 말했습니다.그는 전날 한 매체가 이 후보자가 직원에게 자택 프린터기 수리를 지시했다는 의혹 등을 보도한 것과 관련, "집안의 사적 심부름과 고성, 폭언이 일상이었다는 증언이 나왔다"며 "과연 형수님에게 현란한 욕설을 내뱉었던 이 대통령이기에 입에 담기 힘들 막말을 내뱉은 이 후보자도 별일 아니라고 선택한 것 아니냐는 시중의 우스갯소리가 들린다. 유유상종"이라고 했습니다.이어 "결론적으로 정부의 인사 검증 시스템이 완전히 붕괴했다는 뜻으로, 최소한의 검증과 세평 조회만 했더라도 이런 사람을 장관에 지명하는 일은 없었을 것"이라며 "갑질의 여왕 강선우 여성가족부 장관 후보자, 막말의 제왕 최교진 교육부 장관 등 이재명 정부의 트레이드 마크인 인사 검증 실패가 이 후보자에 이르러서 화룡점정이 됐다"고 주장했습니다.공천 헌금 의혹이 제기된 강선우 의원, 김병기 의원에 대해 전날 민주당이 제명 및 징계 방침을 밝힌 데 대해선 "이춘석, 강선우, 김병기 등 소위 친명계 의원들에게는 발 빠르게 징계 쇼를 하는데 최민희 과방위원장의 결혼식 금품 수수 의혹, 장경태 의원의 보좌진 성추행 의혹은 철저히 눈감아주는 정 대표의 이중성이 문제"라며 "친명(친이재명) 유죄, 친정(친정청래) 무죄인가"라고도 했습니다.그러면서 "민주당이 야밤 징계 쇼의 진정성을 입증하려면 정 대표 최측근인 성추행범 장경태 의원부터 즉각 제명하라"고 했습니다.한편 송 원내대표는 주요 피고인 전원이 무죄를 선고받은 '서해 공무원 피살 사건 은폐 의혹' 1심 재판의 항소 기한 마지막 날인 오늘 검찰에 "마땅히 항소해서 끝까지 진실을 명명백백하게 국민께 밝혀야 한다"고 촉구했습니다.그는 "이 대통령과 김민석 총리가 대놓고 공개적으로 항소 포기를 주문했다. 노골적으로 항소를 포기하도록 외압을 가하고 있다"며 "이러니 대장동 일당에 대한 항소 포기 외압도 국민이 진상을 충분히 짐작할 수 있다"고 했습니다.그는 김병기 전 원내대표 사퇴로 '통일교 특검법' 협의가 중단된 데 대해선 "새 원내대표 선출까지 꼭 기다려야 할 사안도 아니다. 문진석 원내수석부대표가 협상 과정을 누구보다 잘 알고, 양당이 제3자 추천 방식으로 하자는 생각은 같다"며 "오늘이라도 만나 필요한 논의를 하자"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)