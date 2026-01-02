강선우 전격 제명했다…정청래 "신상필벌 명확히 해야"

<앵커>



민주당이 공천 헌금 의혹에 연루된 강선우 의원을 제명한 가운데, 정청래 민주당 대표가 신상필벌을 명확히 해야 한다고 강조했습니다. 민주당은 김병기 전 원내대표 관련 의혹들에 대해서는 중앙당 윤리심판원에 징계 심판 결정을 요청했습니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



정청래 민주당 대표는 오늘(2일) 오전 열린 최고위원회의에서, 신상필벌을 명확히 해야 한다고 강조했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 신상필벌을 명확히 하지 않으면, 공과 사가 뒤섞이고 공사 구분이 안 돼서, 당의 질서와 기강이 무너지게 됩니다.]



공천 헌금 의혹에 연루돼 어제 당에서 제명 조치된 강선우 의원을 염두에 둔 발언으로 해석됩니다.



강 의원은 2022년 지방선거 공천 직전 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수수했다는 의혹을 받고 있습니다.



[정청래/민주당 대표 : 당에서 벌어지는 이런저런 불미스러운 일 지휘하고 감독하는 저의 부족함도 분명히 있을 것입니다.]



민주당 윤리감찰단은 서울시당으로부터 당시 공천관리위원회 회의록을 전달받아, 제명 사유에 해당하는 정황을 파악해 보고한 걸로 알려졌습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (SBS 라디오 '김태현의 정치쇼') : 충분하게 정황을 또 결론적으로 판단할 수 있는 그런 상황이었기 때문에….]



이른바 공천 헌금 묵인 의혹을 비롯해 각종 비위 의혹에 휩싸인 김병기 전 원내대표에 대해서는 윤리심판원 징계 결정 요청이 어제 의결됐습니다.



당 윤리심판원은 김 전 원내대표가 지난 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구 구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 의혹도 조사할 예정인데, 김 전 원내대표는 해당 사안에 대해 "사실무근"이라는 입장인 것으로 알려졌습니다.



(영상편집 : 전민규)