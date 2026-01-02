"2026, 우리 다시 만나"…워너원, 7년 만에 재결합 신호

2019년 콘서트를 통해서 프로젝트의 종료를 고했던 그룹 워너원(Wanna One)의 재결합을 암시하는 영상이 공개되며 팬들의 가슴을 다시 뛰게 하고 있다.



1일 Mnet Plus 공식 유튜브 채널에는 '2026 COMING SOON 우리 다시 만나'는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에는 정체를 알 수 없는 인물이 워너원 로고가 새겨진 카세트테이프를 재생하는 장면이 담겼고, 테이프가 돌아가자 "우리 다시 만나"라는 가사가 흘러나온다. 이는 워너원의 마지막 활동곡이자 팬들에게 특별한 의미를 지닌 '봄바람'의 한 구절이다.



영상 말미에는 "We GO Again(우리는 다시 간다)"이라는 문구가 등장해, 단순한 추억 소환을 넘어 재결합 프로젝트가 본격적으로 시작되는 것 아니냐는 해석을 낳고 있다. 실제로 황민현, 윤지성, 박우진, 이대휘 등 멤버들은 각자의 SNS와 개인 채널을 통해 해당 영상을 공유하며 기대감을 더욱 키웠다.



이와 관련해 엠넷 측은 2일 "워너원 멤버들이 워너블과의 재회를 고민하던 중, 팬들이 가장 사랑했던 리얼리티 프로그램 제작에 뜻을 모았다"며 "2026년 상반기 공개를 목표로 준비 중"이라고 밝혔다. 다만 구체적인 편성 시기와 포맷에 대해서는 "확정되는 대로 안내하겠다"고 밝혔다.



워너원은 2017년 방송된 프로듀스 101 시즌2를 통해 결성된 11인조 프로젝트 그룹이다. 강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영, 하성운으로 구성됐으며, 같은 해 8월 데뷔해 '에너제틱', '부메랑', '활활' 등 굵직한 히트곡을 남겼다.



국내 가수 최초로 고척 스카이돔에서 데뷔 무대를 치르며 신드롬급 인기를 입증하기도 했다. 프로젝트 기간 종료에 따라 워너원은 2019년 1월 고척 스카이돔 콘서트를 끝으로 공식 활동을 마무리했다. 이후 2021년 '2021 MAMA' 무대에 라이관린을 제외한 10명의 특별 무대가 진행돼 팬들의 관심을 모았다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)