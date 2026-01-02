송언석 "강선우·김병기 등 여당 공천 헌금 의혹 특검해야"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표

송언석 국민의힘 원내대표는 민주당 강선우 의원과 김병기 전 원내대표가 연루된 '공천 헌금 1억 원 수수' 의혹에 대해 특검 도입이 필요하다고 주장했습니다.송 원내대표는 오늘(2일) 기자간담회에서 "민주당이 그토록 애지중지하는 특검 수사, 만병통치약처럼 생각하는 특검 수사는 이럴 때 사용하라고 있는 것"이라며 "즉각 특검을 실시할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔습니다.민주당은 어제(1일) 밤 긴급 최고위원회의를 열어 강 의원을 제명 결정하고 김 전 원내대표에 대해선 중앙당 윤리심판원에 징계 심판을 요청했습니다.송 원내대표는 이에 대해 "이미 탈당했는데 제명이 무슨 의미가 있느냐"며, "의아한 것은 이춘석·강선우·김병기 등 소위 친명계 의원에게는 발 빠르게 징계 쇼를 하는데, 최민희 과방위원장의 결혼식 금품 수수 의혹과 장경태 의원의 보좌진 성추행 의혹에는 철저히 눈감아주는 정청래 대표의 이중성이 문제"라고 지적했습니다.이어 "민주당은 보여주기식 솜방망이 징계 쇼로 얼렁뚱땅 넘어갈 생각하지 말라"며 "강 의원과 김 전 원내대표를 포함한 당내 대규모 공천헌금 수수 의혹에 대해 엄정한 수사를 자처하라"며 특검 도입의 필요성을 거듭 강조했습니다.또 수사 대상과 특별검사 추천 주체 등을 정하지 못한 채 해를 넘긴 통일교 특검과 관련해선 "김 전 원내대표가 그만두기 전에 이미 여야 원내대표 간 상당 부분 의견 교환이 이뤄졌던 상황"이라며 "새로운 원내대표가 선출될 때까지 기다려야 할 사안이 아니라고 본다"고 말했습니다.송 원내대표는 "문진석 민주당 원내운영수석이 그동안의 의견 교환이나 협상 과정을 누구보다도 잘 알고 있기 때문에 한두 가지 정도만 추가로 논의하면 아마 결론 낼 수 있을 것"이라며 "오늘이라도 바로 만나서 필요한 논의를 할 수 있도록 했으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)