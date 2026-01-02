탑, 빅뱅 데뷔 20주년에 솔로 컴백 예고…"새 앨범 작업 중"

그룹 T.O.P(본명 최승현)이 솔로 앨범으로 가수 복귀를 예고했다.



탑은 1일 자신의 SNS에 "A NEW ALBUM IS ON THE WAY"라는 문구와 함께 영상을 공개했다. 게시물에는 'ANOTHER DIMENSION(다중 관점)'이라는 문구도 포함돼 새 앨범의 제목 혹은 콘셉트를 암시했다.



탑의 솔로 신곡 발표는 2013년 디지털 싱글 'DOOM DADA' 이후 약 13년 만이다. 2006년 BIGBANG으로 데뷔해 래퍼로 활약했던 그는 2023년 팀 탈퇴를 공식화했다. 올해는 빅뱅 데뷔 20주년으로, 지드래곤·태양·대성은 오는 4월 코첼라 페스티벌 무대를 통해 완전체 활동에 나서지만, 탑은 이번 일정에는 참여하지 않는 것으로 보인다.



연기 활동으로는 지난해 12월 공개된 넷플릭스 시리즈 오징어 게임 2에서 은퇴한 마약 중독자 래퍼 '타노스' 역을 맡아 복귀했다. 당시 인터뷰에서 탑은 "세상과 단절된 채 집과 작업실만 오갔다. 살기 위해 음악을 만들었다"며 "마이크 앞에 설 때 유일하게 숨을 쉴 수 있었고, 그 시간 동안 만든 음악을 팬들에게 들려주는 것이 책임"이라고 밝힌 바 있다.



한편 탑은 2016년 대마초 흡연 혐의로 유죄 판결을 받은 뒤 긴 공백기를 가졌다. 이후 자숙과 재활의 시간을 거쳐 연기 활동으로 먼저 복귀했다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)