재정경제부 공식 출범…"올해를 한국 경제 대도약 원년으로"

▲ 재정경제부가 위치한 정부세종청사 중앙동 북문 현관.

재정경제부가 오늘(2일) 오전 정부세종청사 중앙동에서 공식 출범식을 하고 올해를 한국 경제 대도약의 원년으로 삼겠다는 의지를 다졌습니다.구윤철 부총리 겸 재경부 장관은 출범사에서 "지금 우리 앞에는 잠재성장률 반등, 경제 대도약의 원년이라는 반드시 달성해야 하는 목표가 있다"며 "올해는 본격적인 성장을 견인하는 특별한 한 해로 만들어가야 한다"고 강조했습니다.또 "무엇보다 정책 성과로 재조명되는 재경부가 돼야 한다"며 "모두가 힘을 합쳐 새해, 새 마음으로, 새로운 재경부의 내일을 열어 나가자"고 덧붙였습니다.재경부는 ▲ 거시경제·민생의 안정적 관리 ▲ 경제정책 합리적 조정 ▲ 효율적이고 공평한 세제 운영 ▲ 전략적 금융·대외협력 강화 ▲ 적극적 국고관리 ▲ 공공기관 혁신 등 정책방향을 직원들과 공유했습니다.이어 재경부 직원, 기자단, 중앙동 환경실무원·방호직원 등과 함께 하는 현판식을 끝으로 행사를 마무리했습니다.재경부는 2008년 기획재정부로 통합됐다가 18년 만에 정부조직 개편으로 재탄생했습니다.재경부는 경제정책 수립·조정, 화폐·외환·국고·정부회계·세제·국제금융·공공기관 관리, 경제협력 및 국유재산 사무를 담당합니다.옛 기재부에서 분리 신설된 기획예산처는 중장기 국가전략과 재정정책 수립, 예산·기금의 편성·집행·성과관리, 민간투자와 국가채무에 관한 사무를 맡습니다.(사진=연합뉴스)