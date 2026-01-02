강훈식, 이혜훈 논란에 "국회 청문회서 검증될 것으로 생각"

▲ 강훈식 대통령비서실장

강훈식 대통령비서실장은 오늘(2일) 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 의원을 둘러싼 정치권의 논란과 관련해 "청문회에서 후보자 본인의 정책적 비전과 철학이 검증될 것"이라고 말했습니다.강 실장은 오늘 유튜브 채널 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에 출연해 이같이 언급했습니다.그는 "(이 대통령이 이 후보자 지명을 두고) '도전적 과제'로 인식하고 있는 것은 사실"이라면서도 지금은 도전을 하지 않으면 안 된다는 것이 이 대통령의 생각이라고 전했습니다.강 실장은 "이 대통령은 소위 내란 및 계엄에 관련된 (이 후보자의) 발언도 보고를 받았으며, 이에 대해 이 후보자가 사과할 의지가 있는지도 확인했다"며 이 후보자가 사과할 의향이 있는 만큼 발탁이 가능하다는 판단을 내린 것으로 보인다고 설명했습니다.그러면서 "(내각을) '잡탕'이 아닌 무지개색으로 구성해야 한다는 게 대통령의 표현이었다"며 검증이 잘 돼서 이 같은 '도전'의 결과가 잘 나왔으면 좋겠다고 강조했습니다.이 후보자 지명을 두고 여권 일각에서도 반발이 이어지고 있지만, 이 후보자가 과거 '계엄 옹호' 발언에 대해 사과한 만큼 국민 통합의 필요성을 앞세워 정면 돌파하겠다는 의지를 피력한 것으로 풀이됩니다.또 일각에서 거론됐던 '청문회 이전 지명 철회 가능성'에도 선을 그은 것으로 해석할 수 있습니다.앞으로도 보수 인사의 중용이 이어질 것으로 보느냐는 질문에는 "계속된다고 (단정적으로) 말할 수는 없지만, 제약을 두고 사람을 찾으려고 하지는 않을 것"이라고 답했습니다.이어 "계엄과 내란 사태에 대한 명백한 선이 없는 사람은 당연히 배제해야 한다"면서도 "(계엄·내란에 대한) 반성이 있다면 '무지개 컬러'를 완성하려는 노력은 계속해야 한다는 것"이라고 부연했습니다.강 실장은 지방선거 출마 의향을 묻자 "솔직히 말하면, 진짜 생각이 별로 없다"고 답했습니다.사표를 내고 출마할 생각이 없는 것인지를 진행자가 재차 확인하자 "네"라고 답하고 고개를 가로저었습니다.한편 강 실장은 방산 수출과 관련해선 "크게 1∼2년 치 물량은 윤곽이 나와 있고, 거기서 최대한 (수주를) 많이 하는 게 목표"라며 조만간 자신이 캐나다와 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아 등을 방문할 것이라고 전했습니다.UAE와의 무기수출 계약 성사 전망에 대해선 "올해 UAE 대통령의 방한 계획도 잡혀있다. 머지않아 결과를 만들어보려고 한다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)