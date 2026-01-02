'붉은 말의 해' 증시 개장식…"24시간 거래 구축·불공정거래 근절"

▲ 2일 오전 서울 영등포구 한국거래소에서 열린 에서 이억원 금융위원장, 정은보 한국거래소 이사장, 이찬진 금융감독원장 등 참석자들이 개장신호 버튼을 누른 뒤 손뼉을 치고 있다.

한국 증시가 2026년 개장식을 열고 올해 첫 거래를 시작했습니다.한국거래소는 오늘(2일) 오전 서울 여의도 사옥에서 '2026년 증권·파생상품시장 개장식'을 열었습니다.개장식에는 정은보 한국거래소 이사장, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 황성엽 금융투자협회장, 김학수 넥스트레이드 대표를 비롯한 증권업계 및 관계기관 관계자가 참석했습니다.오기형 코스피 5,000 특별위원회와 김상훈 주식 및 디지털자산 밸류업 특별위원회 위원장 등 정치권 인사들도 함께 자리했습니다.정은보 이사장은 개장식사를 통해 "지난해 우리 자본시장은 불확실한 대내외 여건 속에서도 새로운 이정표를 세웠다"며 "코스피는 사상 최초로 4,000포인트를 돌파했고 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율) 등 주요 지표도 개선되며 우리 자본시장의 정상화가 이뤄지고 있다"고 평가했습니다.이어 "우리 자본시장은 이제 코리아 디스카운트를 넘어 프리미엄 시장으로 나아가야 한다"며 "AI 기반의 감시 체계를 구축하고, 주가조작 합동대응단을 중심으로 불공정거래를 근절할 것이며 부실기업 퇴출도 강화해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다"고 강조했습니다.특히 "글로벌 자본시장의 경쟁환경이 급변하고 있는 가운데 이에 대응해 거래시간을 연장하고 단계적으로 24시간 거래체계를 구축하겠다"며 "디지털 금융 전환을 준비하고, 가상자산 ETF(상장지수펀드), 선물 등 신상품도 확충할 것"이라고 덧붙였습니다.이억원 금융위원장은 "올해 주가조작 합동대응단의 집행 역량을 보다 확충하고 불공정거래에 대한 원스트라이크아웃을 추진해 주가조작은 반드시 적발되고 한 번 적발되면 패가망신한다는 점을 시장이 온전히 체감하도록 하겠다"고 말했습니다.또 "쪼개기 상장 시 주주 보호를 강화하는 등 일반 주주들이 기업 성장의 성과를 공정하게 향유하는 문화를 정착하겠다"며 "초대형 IB(기업금융)의 모험 자본 공급을 확대·점검하고, 기업성장집합투자기구(BDC)의 시장 출시를 지원할 것이며, STO(토큰증권) 관련 민관 합동 협의체를 가동해 법 시행일까지 제반 여건을 충분히 정비해나갈 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)