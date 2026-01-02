'모범택시3' 이제훈, 수갑 신세 포착…설마 정체 발각?

'모범택시3' 이제훈이 수갑 찬 신세가 돼 그 배경에 궁금증이 고조된다.



SBS 금토드라마 '모범택시3'(극본 오상호/연출 강보승)는 최근 방영된 12화가 최고 시청률 19.1%, 수도권 15.2%를 돌파했을 뿐만 아니라 펀덱스 화제성 조사 TV 드라마 부문 6주 연속 1위(굿데이터코퍼레이션 제공), 한국갤럽이 공개한 12월 '한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 1위까지 석권하며 적수 없는 흥행 질주를 이끌고 있다. 더욱이 '2025 SBS 연기대상'에서 '모범택시3'가 올해의 드라마상을 수상한 데 이어, 김도기 역의 이제훈이 연기 대상을 수상하며, 최고의 인기 행진 속에 클라이맥스에 돌입하고 있다.



지난 방송에서는 '무지개 다크히어로즈' 도기(이제훈 분), 장대표(김의성 분), 고은(표예진 분), 최주임(장혁진 분), 박주임(배유람 분)이 중고거래 앱을 통해 악질적 범죄를 일삼는 '중고사기 조직'을 정조준하며 스펙터클한 전개가 그려졌다. 이 과정에서 도기는 중고사기 조직의 총괄(박시윤 분)의 배후에 범죄를 전문적으로 세팅해 주는 업자들의 존재를 알게 되고, 이들의 근거지인 삼흥도에 직접 발을 들여 향후 전개에 초미의 관심이 모인 상황이다.



오는 13화에서는 무지개 다크히어로즈가 전문 범죄 세팅 업자인 일명 '삼흥도즈'를 쫓고자 본격적인 추적에 나선다. 도기와 장대표에 이어 멤버 전원이 삼흥도에 입성해 블록버스터급 복수 대행 서비스를 개시할 예정이다. 특히 도기가 범죄 컨설팅 고객을 자처하며 '삼흥도즈'와 리더 고작가(김성규 분)에게 접근한다고 해 관심을 끌어올린다.



이 가운데 공개된 스틸 속 도기는 김경장(지대한 분)에게 체포를 당한 모습이다. 이에 '삼흥도즈'에게 정체를 발각당하고 만 것인지 궁금증이 모인다. 반면 도기는 수갑에 묶인 벼랑 끝 상황이지만 빌런에게 주도권을 넘겨주지 않기 위해 고군분투하는 모습. 김경장을 구워삶으려는 도기의 여우 같은 눈빛이 흥미를 자극, '삼흥도즈'를 쥐락펴락할 도기의 전략이 무엇일지 궁금증을 높인다.



이와 함께, 고작가를 찾아간 도기의 모습이 이어져 흥미를 더한다. 서로를 향해 경계심을 내려놓지 않는 도기와 고작가의 투샷이 팽팽한 긴장감을 끌어올리면서, 과연 '삼흥도즈'를 겨냥한 도기의 새로운 설계가 통할 수 있을지, 본 방송에 대한 기대가 상승한다.



'모범택시3'는 오늘(2일) 밤 9시 50분에 13화가 방송될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)