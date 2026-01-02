뉴스
[뉴스토리 in 비머] 더 털릴 게 있긴 한 거니?…뻥 뚫린 대한민국, 줄줄 샌 2025년

2025년 대한민국은 '개인정보 맛집'이었다. SK텔레콤부터 KT, 롯데카드, 쿠팡에 이르기까지 이름만 대면 알 만한 기업들이 줄줄이 뚫렸고, 올 한 해만 유출된 개인정보가 7,500만 건이 훌쩍 넘는다. "내 개인정보는 사실상 공공재"라는 자조 섞인 목소리가 나올 지경이다. SBS <뉴스토리>는 개인정보 유출 피해자들을 만나 그들이 겪은 피해와 일상 속 불안감을 들어보고, IT 강국 대한민국의 정보보안 민낯을 집중 파헤치며 안전한 디지털 생태계를 조성하기 위해 필요한 것은 무엇인지 살펴본다.

※ 전체 영상은 SBS 뉴스토리 544회 <2025년 개인정보 잔혹사> 편에서 확인하실 수 있습니다.
https://www.youtube.com/watch?v=NHQiYRl3XK4&list=PLUHG6IBxDr3gOHLnt6wP0Uvzhav_80vD0&index=1

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
