[뉴스토리 in 비머] 더 털릴 게 있긴 한 거니?…뻥 뚫린 대한민국, 줄줄 샌 2025년

2025년 대한민국은 '개인정보 맛집'이었다. SK텔레콤부터 KT, 롯데카드, 쿠팡에 이르기까지 이름만 대면 알 만한 기업들이 줄줄이 뚫렸고, 올 한 해만 유출된 개인정보가 7,500만 건이 훌쩍 넘는다. "내 개인정보는 사실상 공공재"라는 자조 섞인 목소리가 나올 지경이다. SBS <뉴스토리>는 개인정보 유출 피해자들을 만나 그들이 겪은 피해와 일상 속 불안감을 들어보고, IT 강국 대한민국의 정보보안 민낯을 집중 파헤치며 안전한 디지털 생태계를 조성하기 위해 필요한 것은 무엇인지 살펴본다.



(구성 : 정형택 / 편집 : 정용희 윤사무엘 / 디자인 : 정유민)