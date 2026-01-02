'경제 허리' 중견기업 전망한 1분기 경기는…여전히 '부정적'

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

중견기업들은 새해 1분기에도 경기가 회복되기 어려울 것으로 전망하는 것으로 조사됐습니다.한국중견기업연합회는 지난해 11월 17일부터 12월 1일까지 중견기업 800곳을 대상으로 '2026년 1분기 중견기업 경기 전망 조사'를 발표했습니다.조사 결과 1분기 경기 전반 전망지수는 82.1로 기준선인 100을 밑돌았습니다.전망지수가 100보다 크면 직전 분기보다 경기 상황을 긍정적으로 본다는 평가가 우세하고, 100보다 작으면 부정적으로 본다는 평가가 우세하다는 의미입니다.업종별로는 전자부품·통신장비(89.7), 화학물질·석유제품(84.5), 자동차·트레일러(75.3), 식음료품(73.2), 1차금속·금속가공(68.1) 등 제조업 전 부문의 경기 전망이 어두웠습니다.비제조업 부문도 도소매(91.7), 부동산(89.0), 운수업(85.7), 출판·통신·정보서비스(81.2), 건설업(67.9) 등 모든 업종의 전망이 부정적이었습니다.수출 전망지수는 91.3으로, 전 분기보다 소폭(0.5p) 상승했습니다.제조업 수출 전망은 자동차·트레일러(90.1·-0.8p)를 제외한 전 업종에서 전 분기 대비 상승했고, 전자부품·통신장비(100.1)는 긍정 전망으로 전환했습니다.내수 전망지수는 85.6으로 전 분기보다 3.0p 올랐습니다.박양균 중견련 정책본부장은 "경기 회복에 대한 중견기업계의 우려가 여전한 것으로 판단된다"며 "전향적인 규제 완화와 정책 지원을 통해 기업의 역동성을 빠르게 회복시켜야 할 것"이라고 말했습니다.