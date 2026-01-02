최교진 교육장관 "입시 과열…잘못된 경쟁 체제 극복 힘 쏟아야"

▲ 최교진 교육부 장관

최교진 교육부 장관은 오늘(2일) 대학 입시와 관련해 "잘못된 경쟁 체제를 극복하는 데 온 힘을 쏟아야 하고 사회적 공감대를 기반으로 지혜를 모아야 한다"고 강조했습니다.최 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 교육부 시무식에서 신년사를 통해 "수도권에 집중된 기회와 대학 서열 체제로 입시 경쟁은 과열됐고 불평등한 경쟁은 사회적 갈등을 유발할 뿐만 아니라 지역 소멸에도 영향을 미치고 있다"며 이같이 말했습니다.또 "우리의 교육열은 대한민국이 산업화를 이루고 선진국 반열에 진입하는 데 큰 역할을 했지만 그 과정에서 발생한 뿌리 깊은 학력주의와 학벌 중심의 구조는 우리 사회의 큰 병폐로 자리 잡았다"고 지적했습니다.최 장관은 교권 보호 문제와 관련해선 "선생님들이 교육활동에 전념할 수 있도록 악성 민원과 중대한 교육활동 침해에 대해 기관이 책임지고 대응하는 지원체계를 만들겠다"고 강조했습니다.인공지능(AI), 민주시민에 대한 교육도 강화하겠다고 밝혔습니다.최 장관은 "급변하는 교육 환경에서 AI는 거스를 수 없는 흐름"이라며 "학생들이 AI를 주도적으로 활용하는 인재가 될 수 있게 최선을 다해 돕겠다"고 말했습니다.이어 "헌법교육, 환경교육, 디지털 미디어 문해교육으로 민주시민이 갖춰야 할 역량들을 키워주고 사회 문제를 깊이 있게 성찰하는 학생을 길러내겠다"며 "균형 잡힌 역사 인식을 위해 역사교육을 강화해 나가겠다"고 말했습니다.이재명 정부의 핵심 교육 공약인 '서울대 10개 만들기'와 관련해선 "대학, 지역사회, 산업계의 의견에 귀를 기울여 각 지역의 특성과 장점을 살리면서 지방대학 집중 육성 방안을 발전시켜 나가겠다"고 말했습니다.그러면서 "지역의 인재가 지역에 머무르며 지역의 미래를 고민하는 선순환 구조를 위해 지방대학의 경쟁력을 획기적으로 높여가겠다"고 덧붙였습니다.아울러 최 장관은 학생 자살 대책에 대해 "마음건강 위기로부터 우리 아이들을 지키기 위해 예방부터 조기 발견, 상담, 치료까지 이어지는 학내외 안전망을 구축하겠다"고 언급했습니다.또 "이주배경 학생을 위한 한국어교육을 강화해 학교 적응뿐만 아니라 우리 사회의 건강한 구성원으로 안착할 수 있게 지원하고 특수교육 대상 학생들에게도 배움의 기회가 보장될 수 있도록 특수학교와 특수학급을 늘려가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)