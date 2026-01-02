뉴스
'궁금한 이야기Y', 박나래 '주사이모' 정체 밝힌다…의사 아닌 충격적 실체는?

SBS 뉴스
작성 2026.01.02
'궁금한 이야기Y', 박나래 '주사이모' 정체 밝힌다…의사 아닌 충격적 실체는?
SBS '궁금한 이야기Y'가 연예계를 강타한 '주사이모' 게이트를 파헤친다.

2일 방송될 '궁금한 이야기Y'에서는 '주사이모'의 정체를 추적한다.

개그우먼 박나래가 매니저들에 대한 갑질 논란에 이어, 불법적으로 의료행위를 받았다는 의혹에 휩싸여 방송 활동을 중단했다. 전 매니저들의 폭로에 따르면 병원이 아닌 곳에서 주사를 맞고, 심지어 처방전 없이 약까지 받은 사실이 드러났다. 일명 '주사 이모'라고 불리는 이 씨에게 받은 것인데, 박나래와 절친한 사이로 알려진 샤이니 키와 유튜버 입짧은햇님까지 이 씨에게 의료행위를 받았음을 인정하면서 파장은 더 커졌다. 그녀는 대체 누구이길래 유명인들을 대상으로 허가받지 않은 의료행위를 이어간 걸까.

일반 가정집 바닥에 늘어진 수십 개의 주사제와 약물. 개중엔 처방전 없이는 구할 수 없는 약도 있었다. 의료인이 아니고서야 할 수 없는 약물 혼합과 주사 투여, 약 처방까지. 자신을 중국 모 병원 성형센터장이자 특진 교수라고 소개했던 이 씨는 논란이 불거지자, SNS를 통해 억울함을 호소했다.

이 씨의 주장대로 그녀는 정말 의사가 맞는 것인지 진실을 확인하기 위해 직접 그녀의 집을 찾은 제작진. 그곳에서 뜻밖의 인물이 문을 열고 나왔다. 그는 이 씨와 어떤 관계인 걸까.

이 씨를 둘러싼 무성한 소문들. 이 씨가 근무했다는 성형외과 원장마저도 그녀에 대해 "해외 환자 유치업 업자로 본인을 소개했다"며 의사는 아니라고 했다. 제작진은 그녀의 진짜 정체를 알 것 같다는 지인들을 어렵게 만날 수 있었다. 10년 전 우연히 만났다는 그녀는 당시에도 자신을 유명 성형외과 의사로 소개했지만, 밝혀진 실체는 충격적이었다고 한다. 그녀의 진짜 정체는 무엇일까. 또한 그녀가 의사가 아니라면, 그녀는 대체 어떻게 유명 연예인들의 의사가 될 수 있었을까.

'주사이모' 이 씨의 실체를 추적할 '궁금한 이야기 Y'는 2일 밤 8시 50분 방송된다.

강선애 기자  

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스

