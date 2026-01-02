[날씨] 낮에도 영하권 추위…주말 낮부터 풀려요

새해 첫 출근길에도 영하권의 추위가 나타났습니다.



중부와 전북 동부, 경북 북부 지역을 중심으로 한파특보가 내려져 있는 가운데 오늘 아침 서울의 기온 영하 11도 아래로 뚝 떨어졌습니다.



낮에도 영하권의 추위가 나타나겠고요.



내일 낮부터는 평년 기온을 점차 되찾겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 여전히 눈구름이 자리하고 있습니다.



전남 목포에는 하루 동안에만 10cm가 넘는 많은 눈이 내렸습니다.



전남 서부와 제주 지역에 대설주의보가 울릉도에는 대설경보가 발효 중입니다.



눈은 내일까지 내렸다 그쳤다를 반복하며 이어질 텐데요.



특히 제주 산간 지역에 많게는 15cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고 호남 지역에도 최고 5cm의 눈이 더 내리겠습니다.



그 밖의 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.



서울 곳곳에도 건조특보가 내려졌습니다.



대기가 무척 건조하기 때문에 화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.



충청 이남 서해안과 제주를 중심으로는 강풍 특보가 발효 중입니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 영하 1도, 울산은 영상 2도 예상됩니다.



당분간 심한 한파는 없겠고요.



예년 이맘때 기온을 보이겠습니다.



(안수진 기상캐스터)