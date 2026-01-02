뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 낮에도 영하권 추위…주말 낮부터 풀려요

SBS 뉴스
작성 2026.01.02 10:28 조회수
PIP 닫기
새해 첫 출근길에도 영하권의 추위가 나타났습니다.

중부와 전북 동부, 경북 북부 지역을 중심으로 한파특보가 내려져 있는 가운데 오늘 아침 서울의 기온 영하 11도 아래로 뚝 떨어졌습니다.

낮에도 영하권의 추위가 나타나겠고요.

내일 낮부터는 평년 기온을 점차 되찾겠습니다.

현재 레이더 영상 살펴보시면 호남 서해안과 제주, 울릉도를 중심으로는 여전히 눈구름이 자리하고 있습니다.

전남 목포에는 하루 동안에만 10cm가 넘는 많은 눈이 내렸습니다.

전남 서부와 제주 지역에 대설주의보가 울릉도에는 대설경보가 발효 중입니다.

눈은 내일까지 내렸다 그쳤다를 반복하며 이어질 텐데요.

특히 제주 산간 지역에 많게는 15cm 이상의 폭설이 쏟아지겠고 호남 지역에도 최고 5cm의 눈이 더 내리겠습니다.

그 밖의 전국 하늘 대체로 맑게 드러나겠습니다.

서울 곳곳에도 건조특보가 내려졌습니다.

대기가 무척 건조하기 때문에 화재 사고 각별히 유의해 주셔야겠습니다.

충청 이남 서해안과 제주를 중심으로는 강풍 특보가 발효 중입니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주의 낮 최고 기온 영하 1도, 울산은 영상 2도 예상됩니다.

당분간 심한 한파는 없겠고요.

예년 이맘때 기온을 보이겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지