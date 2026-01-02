총기 난사에도 임신부 뱃속 태아는 무사…에코도르서 7명 사망

▲ 다니엘 노보아 에콰도르 대통령

마약 밀매 카르텔 활동으로 치안 불안 사태를 겪는 에콰도르에서 무장 괴한들의 총격으로 새해 맞이를 준비하던 일가족이 사망했습니다.에콰도르 경찰은 1일(현지시간) 소셜미디어에 "12월 마지막 날 마나비주 만타에서 총기 공격 사건이 발생했다"며 현장에서 증거를 수집해 경위를 수사하고 있다고 밝혔습니다.경찰 초기 조사에 따르면 용의자들은 해안도시 만타의 한 주택에서 새해를 축하하려던 사람들을 향해 무차별 총격을 가했습니다.이 사건으로 어린이를 포함한 6명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다.피해자들은 일가족으로 파악됐습니다.부상한 임신부 1명은 치료를 받다 사망했습니다.현지 의료진은 태중 아기를 구하기 위해 응급 제왕절개 수술을 시행했으며, 신생아는 안정된 상태라고 현지 언론들이 보도했습니다.코카인 생산국인 콜롬비아와 페루 사이에 끼어 있는 에콰도르는 최근 수년 새 영향력 확장에 나선 마약 밀매 카르텔들의 주 무대로 변했습니다.해안 도심을 중심으로는 미국과 유럽 등지로의 마약 운송로 확보를 위한 폭력 집단 간 충돌이 빈번해졌고, 정치인·검사·경찰관 등을 상대로 한 테러 역시 수시로 발생하고 있습니다.1∼2년 전에는 대선후보 살해와 괴한의 방송국 난입 등으로 국제사회의 우려를 낳았습니다.다니엘 노보아 대통령은 치안 강화를 목표로 미군 주둔에 적극적으로 나섰지만, 지난해 11월 16일 그 허용 여부를 묻는 국민투표에서 60% 넘는 반대로 뜻을 이루지 못했습니다.에콰도르는 사건 발생지인 만타에 과거 미군 기지를 뒀다가 2008년 좌파 성향의 라파엘 코레아 전 정부 시절 '외국 군사 기지 설치 및 외국 군 주둔 금지'를 골자로 한 헌법 개정을 했습니다.미군은 이후 2009년 에콰도르에서 철수했습니다.(사진=게티이미지)