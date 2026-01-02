배우 조윤우, 돌연 결혼·은퇴 선언 "15년 배우 생활 접는다"

이미지 확대하기

배우 조윤우(34, 본명 조민식)가 결혼과 은퇴를 동시에 발표했다.1일 조윤우는 자신의 SNS에 예비신부와 함께 찍은 사진을 공개하며 "오랜 고민 끝에 평생을 함께할 소중한 인연이 생겨, 저희만의 소박한 일상을 그리기 위해 15년간의 배우 생활을 접고자 한다"라고 밝혔다.이어 "21살에 데뷔해 15년간 배우라는 직업만 보고 달려온 시간들이 정말 소중했기에, 오랜 기간 신중하게 고민한 끝에 이제서야 말씀드리게 되었다"라며 은퇴를 결정한 배경을 설명했다.또한 "이제 저의 남은 인생은 태어나 처음으로 평생을 지켜주고 싶은 사람과 함께 재미있게 그려보고 싶다"라며 "저와 4년이 넘는 시간 동안 함께해 온 소중한 연인이자 가장 친한 친구와 함께하는 일상을 예쁘게 지켜봐 달라"고 덧붙였다.조윤우는 2011년 tvN 드라마 '꽃미남 라면가게'로 데뷔한 이후 '못난이 주의보', '연애조작단; 시라노', '상속자들', '내일도 칸타빌레', '가면', '당신을 주문합니다', '화랑', '언니는 살아있다' 등에서 활약했다. 가장 최근작은 2023년 특별출연 했던 ENA 드라마 '남남'이다.[사진=SBS 연예뉴스 DB, 조윤우 인스타그램](SBS연예뉴스 강선애 기자)