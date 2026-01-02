중진공, 5일부터 정책자금 신청 접수…AI 전환 우대트랙 신설

▲ 중소벤처기업진흥공단

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 중소기업 정책자금 신청을 받습니다.새해 정책자금 지원 규모는 모두 4조 4천300억 원입니다.혁신성장 분야 가운데 인공지능, 바이오, 문화콘텐츠, 방산·우주항공, 에너지, 제조혁신 분야를 중점적으로 지원하고, 시설자금도 40% 이상 공급할 계획입니다.중소기업의 AI 도입과 디지털 전환을 촉진하기 위해 'AX(AI 전환) 스프린트 우대트랙'도 신설했습니다.AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 기업이나 AI 분야 영위 기업 등에 0.1%포인트 금리 인하, 대출한도 우대, 패스트트랙 적용 등의 혜택을 줍니다.정책자금 지원을 희망하는 중소기업은 중진공 누리집(digital.kosmes.or.kr) 또는 중진공 지역본부와 지부를 통해 신청하면 됩니다.강석진 중진공 이사장은 "정책자금이 중소벤처기업의 진짜 성장을 이끌 수 있는 첫 번째 발판이 돼야 할 것"이라며 "특히 AI와 디지털 전환을 선도하는 중소기업의 안정적이고 지속 가능한 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.(사진=중소벤처기업진흥공단 제공, 연합뉴스)