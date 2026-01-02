중진공, 5일부터 정책자금 신청 접수…AI 전환 우대트랙 신설

▲ 중소벤처기업진흥공단
중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 중소기업 정책자금 신청을 받습니다.
새해 정책자금 지원 규모는 모두 4조 4천300억 원입니다.
혁신성장 분야 가운데 인공지능, 바이오, 문화콘텐츠, 방산·우주항공, 에너지, 제조혁신 분야를 중점적으로 지원하고, 시설자금도 40% 이상 공급할 계획입니다.
중소기업의 AI 도입과 디지털 전환을 촉진하기 위해 'AX(AI 전환) 스프린트 우대트랙'도 신설했습니다.
AI 응용제품 신속 상용화 지원사업 기업이나 AI 분야 영위 기업 등에 0.1%포인트 금리 인하, 대출한도 우대, 패스트트랙 적용 등의 혜택을 줍니다.
정책자금 지원을 희망하는 중소기업은 중진공 누리집(digital.kosmes.or.kr) 또는 중진공 지역본부와 지부를 통해 신청하면 됩니다.
강석진 중진공 이사장은 "정책자금이 중소벤처기업의 진짜 성장을 이끌 수 있는 첫 번째 발판이 돼야 할 것"이라며 "특히 AI와 디지털 전환을 선도하는 중소기업의 안정적이고 지속 가능한 성장을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했습니다.
(사진=중소벤처기업진흥공단 제공, 연합뉴스)
댓글