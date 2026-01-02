뉴스
이 대통령 "광역단체 통합 속도…대전·충남 이어 광주·전남까지"

강민우 기자
작성 2026.01.02 09:29
이 대통령 "광역단체 통합 속도…대전·충남 이어 광주·전남까지"
▲ 이재명 대통령 새해 인사

이재명 대통령이 지방 도시들의 행정통합 가능성을 거론하며, "쉽지 않아 보였던 광역단체 통합이 조금씩 속도를 내고 있다"고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘(2일), 자신의 SNS에 '대전·충남에 이어 광주·전남까지?'라는 제목의 게시글에 이러한 내용을 남겼습니다.

그러면서, "수도권 일극 체제를 극복하고 '지역 주도 성장'의 새 길을 열어야 한다는 데에 국민의 뜻이 모이고 있는 것 같다"고 평가했습니다.

이어 "여러분의 의견은 어떠신가요?"라며, 팔로워들의 의견을 묻기도 했습니다.

이 대통령은 김영록 전남지사와 강기정 광주시장이 '행정통합 추진단'을 만들어 본격적인 논의를 시작하기로 했다는 내용의 언론 기사도 함께 소개했습니다.

이재명 대통령 엑스(X·옛 트위터) 게시글 (사진=이재명 대통령 엑스(X·옛 트위터) 게시글 캡쳐, 연합뉴스)

앞서 김영록 지사는 지난달 30일 오전, 전남도청에서 열린 실·국장 정책회의에서 "광주·전남 행정 통합을 위해 추진기획단을 만들겠다"고 언급했습니다.

그러자 강기정 시장은 바로 같은 날 오후, 기자간담회에서 광주시와 전남도가 '행정통합 추진단'을 공동으로 구성하고 곧바로 행정 통합을 추진하겠다고 화답했습니다.

이 대통령은 어제(1일) 발표한 2026년 신년사에서도 "수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로 대전환하겠다"면서, 수도권 1극 체제를 벗어난 '5극 3특 체제'로의 변화 필요성을 강조했습니다.

(사진=이재명 대통령 엑스(X·옛 트위터) 게시글 캡쳐, 연합뉴스)
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기

