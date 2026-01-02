뉴욕시장 취임 맘다니 "원칙 포기 않는다…대담하게 일할 것"

▲ 취임사 하는 조란 맘다니 뉴욕시장

조란 맘다니 신임 미국 뉴욕시장은 급진적이라고 여겨질까 두려워 원칙을 포기하지는 않을 것이라면서 민주사회주의자로서 포괄적이고 대담하게 시정을 펼치겠다고 말했습니다.맘다니 시장은 1일(현지시간) 뉴욕시청 앞에서 열린 취임식에서 "오늘로 새로운 시대가 시작했다"며 이같이 말했습니다.뉴욕주 의원으로 무명에 가까웠던 정치 신인이었던 맘다니는 고물가에 시달리는 뉴욕 시민들의 생활 형편을 개선하는 데 중점을 둔 공약을 내걸고 돌풍을 일으키며 지난해 11월 뉴욕시장으로 당선됐습니다.그는 인도계 무슬림으로, 무슬림이 미국 최대 도시인 뉴욕의 시장이 된 것은 처음입니다.미국 보수 진영에서는 부자 증세, 임대료 동결, 무상보육, 무상버스 등으로 대표되는 맘다니 시장의 정책 공약이 지나치게 급진적이라고 우려해왔습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 맘다니를 두고 "공산주의자"라고 부르며 '이념 공세'를 퍼붓기도 했습니다.맘다니 시장은 취임사에서 "이번 뉴욕시 당국을 불신과 경멸의 시선으로 보는 사람들, 정치가 영구적으로 망가졌다고 보는 사람들이 있다는 것을 안다"라고 말했습니다.이어 "여러분이 뉴욕시민이라면 나는 여러분의 시장이다. 의견이 일치하든 일치하지 않든 나는 여러분을 보호하고, 여러분과 함께 축하하고, 애도할 것이며 단 1초도 여러분을 피하지 않을 것"이라고 강조했습니다.또 "급진적이라고 여겨질까 두려워 원칙을 포기하지는 않을 것"이라며 자신의 원칙을 고수할 뜻을 밝혔습니다.그는 "우리는 부끄러움이나 불안함 없이 시정을 펼치고, 우리가 믿는 것에 대해 사과하지 않을 것"이라며 "나는 민주사회주의자로 당선됐고, 민주사회주의자로 시정을 펼치겠다"라고 말했습니다.취임사에 앞서 맘다니 시장은 이슬람 경전 쿠란에 왼손을 올리고 취임 선서를 했습니다.취임 선서는 맘다니 시장이 속한 미국 민주사회주의자(DSA) 진영의 좌장 격인 버니 샌더스(버몬트·무소속) 연방 상원의원이 주재했습니다.취임 행사를 전후해 시청 인근 브로드웨이 거리에서는 영하의 추운 날씨 속에 시민 수만 명이 블록파티(지역 주민들이 주로 거리에서 하는 대규모 파티)에 참가해 맘다니의 시장 취임 장면을 함께 지켜봤습니다.뉴욕시청 앞에서 열린 공개 취임행사에 앞서 맘다니 시장은 임기 개시 시점인 1일 0시 1분(한국시간 1일 오후 2시 1분) 옛 뉴욕시청역 역사 계단에서 레티샤 제임스 뉴욕주 법무부 장관의 주재 아래 공식 취임 선서를 하고 법적인 시장 임기를 개시했습니다.뉴욕공공도서관이 소장한 아프리카계 작가 겸 역사가인 아투로 숌버그의 쿠란과 맘다니 시장의 조부가 사용하던 쿠란이 선서용으로 사용됐습니다.오후 공개 취임식에선 맘다니 시장의 조모가 사용하던 쿠란이 선서에 사용됐습니다.뉴욕시장 취임 선서에 성경 대신 쿠란이 사용된 것은 이번이 처음입니다.(사진=AP, 연합뉴스)