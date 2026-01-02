가봉 정부, 네이션스컵 3전 전패 탈락하자 축구대표팀 '해체'

▲ 가봉 오바메양

가봉 정부가 2026 아프리카 네이션스컵에서 조별리그 3전 전패로 탈락한 자국 축구대표팀을 '해체'해 파문이 일고 있습니다.AP 통신 등 주요 외신에 따르면 심플리스데지레 맘불라 가봉 체육장관은 지난달 31일 대표팀 해체와 세계적인 공격수 피에르에므리크 오바메양 (마르세유) 출전 금지 징계 등 조처를 발표했습니다.발표는 가봉 대표팀이 코트디부아르에 3대 2로 져 대회에서 탈락한 직후 이뤄졌습니다.맘불라 장관은 "아프리카 네이션스컵에서 부끄러운 경기력을 보인 축구 대표팀 활동을 무기한 중단한다. 코치진을 해산하고 오바메양과 브루노 만가(파리13 아틀레티코)를 대표팀에서 제외하기로 했다"고 말했습니다.오바메양은 잉글랜드 빅클럽 아스널에서 전성기를 보내고 스페인 거함 FC바르셀로나에도 몸담았던 세계적인 공격수입니다.가봉 A매치 역대 최다 득점자(40골)이기도 합니다.만가는 가봉 대표팀의 주전 센터백으로 A매치 118경기를 소화했습니다.맘불라 장관은 또 부임 2년 차인 티에리 무유마 감독을 포함한 스태프 전원을 해고하겠다고도 밝혔습니다.가봉 축구대표팀은 최근 국제무대에서 이렇다 할 성적을 내지 못했습니다.2026 북중미 월드컵 2차 예선에서 나이지리아에 패해 본선 진출 목표를 달성하지 못했고, 모로코에서 열리고 있는 아프리카 네이션스컵에서는 3전 전패로 조별리그 탈락했습니다.한 수 아래로 여겨지던 모잠비크와 카메룬에 잇따라 졌고, 3차전에선 코트디부아르에 2대 0으로 앞서다가 허무하게 역전패했습니다.오바메양은 허벅지 부상을 이유로 마지막 경기에 결장하고 소속팀 마르세유로 복귀했습니다.가봉 정부는 이를 '국가대표로서 책임감이 결여된 행동'이라고 판단해 징계한 것으로 보입니다.정부가 직접 축구대표팀을 해체하고 경기인 징계에 나선 것은 매우 이례적인 일로, 국제축구연맹(FIFA)이 국제대회 무기한 출전 정지의 중징계를 내릴 수도 있는 사안입니다.가봉 정부도 FIFA가 이번 사안을 들여다볼 가능성을 의식하는 것으로 보입니다.AP는 "가봉 텔레비전 소셜미디어 채널에 올라왔던 맘불라 장관의 발표 영상이 삭제됐다. 정부 웹사이트에는 이번 발표 관련 성명이 게시되지 않았다"고 전했습니다.(사진=게티이미지)