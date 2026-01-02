[단독] 박수현 "강선우 제명 사유 확인돼…근거는 공관위 회의록" (정치쇼)

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 공천헌금을 수수했다는 의혹이 불거진 더불어민주당 강선우 의원. 어제 자진탈당을 했고, 당은 곧바로 제명을 결정했습니다. 여당의 입장을 조금 더 자세히 들어보도록 하겠습니다. 박수현 수석대변인 전화로 연결돼 있습니다. 의원님, 안녕하세요.▶박수현 : 박수현입니다. 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.▷김태현 : 의원님도 새해 복 많이 받으시기 바랍니다.▶박수현 : 오늘 스튜디오에 직접 나갔어야 되는데 오늘 아침 회의가 바빠서 이렇게 전화로 연결해서 죄송합니다.▷김태현 : 아닙니다. 다음에 한번 스튜디오에서 뵙지요.▶박수현 : 그러겠습니다.▷김태현 : 의원님, 다 새해에 복을 많이 받아야 되는데 어제 더불어민주당은 너무 바빴어요.▶박수현 : 그렇습니다.▷김태현 : 강선우 의원을 제명했는데 강선우 의원이 탈당을 했잖아요. 탈당을 하면 당에서 나가는 건데, 그런데 제명 결정을 했다. 이게 딱 와닿지 않는다는 분들도 계시거든요. 스스로 걸어나갔는데 왜 잘랐지? 이런 거니까요. 이유가 뭘까요?▶박수현 : 그렇습니까? 그런데 하여튼 오히려 그런 조치가 국민의 눈높이에 더 맞고, 더 훨씬 잘 이해가 되실 거라고 생각하는데 의외의 질문입니다. 하여튼 새해 첫날부터 국민께 이런 어수선한 모습을 보여드려서 매우 송구스럽습니다. 정말 얼굴을 들 수가 없는데요. 본인이 탈당했다 하더라도 기왕 윤리감찰단의 조사 지시가 진행 중이었잖아요, 조사가요. 그런 경우에는 탈당을 했다 하더라도 이러한 별개의 조치들을 할 수 있습니다. 지난번에 왜 이춘석 국회의원의 경우를 기억해 보시면 똑같은 경우라고 보시면 됩니다. 그만큼 당의 단호한 의지에 대해서 국민께 그렇게 단호하게 말씀을 드리는 조치라고 저희는 생각하고 있는데 좀 의외입니다. 국민께서 그렇게 받아주실 거라고 믿습니다.▷김태현 : 강선우 의원은 의혹들을 부인했잖아요. 그런데 당에 부담을 주기 싫어서 탈당하겠다 이거거든요. 그런데 당은 제명을 했다는 얘기는 그러면 뭔가 강선우 의원의 해명을 받아들일 수 없다, 의혹은 어느 정도 소명된 것으로 보인다. 그래서 제명이다. 이런 결론이 도출이 되는 건가요?▶박수현 : 윤리감찰단의 조사결과에 대해서는 말씀드릴 수 없다는 것은 충분히 이해해 주실 거라 믿습니다. 왜냐하면 또 관련 수사가 진행 중이지 않습니까. 그래서 그런 것이고요. 다만 윤리감찰단이 어떤 수사기능을 갖고 있거나 그런 것은 아닙니다마는 그래도 그런 수준에서 당의 입장에서 보면 이런 정도는 탈당을 했다 하더라도 그러한 어떤 조치를 해야 하고, 또 이게 탈당이라고 하는 게 되면 나중에 복당을 하게 되잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶박수현 : 필요가 있다면요. 그럴 경우마저도 이 징계한 기록을 정확하게 남겨서 탈당자 명부에 징계를 회피할 목적으로 탈당한 자라고 하는 것을 기록하게 돼 있습니다. 그러면 나중에 복당을 신청할 때 이것이 제명을 당한 것과 똑같은 효과를 발휘하도록 그렇게 되어 있는 것이거든요. 이춘석 의원의 경우도 그렇고요. 그래서 당으로서는 우리가 수사기관이 아니기 때문에 명확하게 혐의가 소명되었다 이런 표현은 적절치 않지만, 그러나 당으로서 할 수 있는 최고의 조치를 하는 것 뭐 이렇게 보시면 되겠습니다.▷김태현 : 그러면 강선우 의원이 본인의 의혹을 부인하면서 어제 자진탈당을 한 건 당의 입장에서 보면 이거 일종의 당의 징계를 피하기 위한 징계 회피성 탈당이다 그렇게 보고 가장 강력한 조치인 제명조치를 했다 이렇게 이해하면 되는 건가요?▶박수현 : 당헌당규상에는 그렇게 규정이 되어 있고, 당이 취할 수 있는 조치는 사실 또 그것밖에 없습니다.▷김태현 : 그러면 이게 지금 윤리감찰단이 검사 역할을 하는 거잖아요.▶박수현 : 그렇습니다.▷김태현 : 그러면 윤리심판원은 법원 역할을 하는 거고요. 그러면 거기서 나름대로 당이 또 조사를 하고, 강선우 의원의 해명도 듣고 해서 최종 결정을 내리는 이런 절차로 가는 거지요?▶박수현 : 지금 말씀하신 대로 검찰과 법원의 역할로 잘 설명을 하셨어요. 그럼에도 불구하고 당헌당규에 중앙당 윤리심판원은 그 심판 결정만 법원처럼 하는 것이 아니고요. 여기에서도 조사기능이 다 있습니다. 그러나 김병기 의원 같은 경우는 윤리심판원에 조속한, 신속한 심판 결정을 요구하는 어제 결정을 해서 회부를 한 것이지만, 김병기 의원은 많은 의혹들이 있기 때문에 조사도 필요하지 않겠어요.▷김태현 : 그렇겠지요.▶박수현 : 그런데 중앙당 윤리심판원은 심판 결정만 하는 게 아니라 조사기능도 있어요. 그래서 김병기 의원 같은 경우는 윤리심판원에 가서 본인이 소명도, 해명도 할 수 있는 그런 과정으로 될 거라고 봅니다마는. 강선우 의원 같은 경우는 사실 김병기 의원에 비해서 받고 있는 혐의가 비교적 간단하지 않습니까.▷김태현 : 가짓수가 적어서요.▶박수현 : 그렇습니다. 그리고 이미 그것은 당이 수사 기능은 없다 하더라도 서울시당의 지난 지방선거 어떤 공천관리위원회의 회의록 정도는 저희가 볼 수 있는 거잖아요. 서울시당에서 제출을 받았고요. 그것을 보면 수사기관이 없는 곳이라도 충분하게 정황을 또 결론적으로 판단할 수 있는 그런 상황이었기 때문에 윤리심판원에 그런 제명에 준하는 징계사유가 있다는 것을 확인하는 절차를 밟도록 그렇게 한 것입니다.▷김태현 : 이거 강선우 의원 같은 경우에 만약에 지금 수사에서 무혐의가 나오거나 법원에서 무죄 나오고 이러면 이 제명조치가 번복될 수도 있는 건가요?▶박수현 : 그것은 그 이후에 본인이 어떤 구제신청을 당원으로서 복당을 하고 할 수 있지요. 그러나 그 상황에도 지금처럼 윤리심판원의 제명에 준하는 징계사유가 있었다 하는 것을 아까 제가 말씀드린 대로 탈탕 회피 목적의 탈당자라고 하는 기록을 탈당자 명부에 남김으로써 더 명확하게 따져보도록 하는 그런 기록을 남겨서 사실상 제명과 같은 효과를 내도록 하는 그런 최고의 어떤 조치를 했다 이렇게 보시면 되는 것입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 김병기 전 원내대표 같은 경우에 사실은 그러면 지금 보니까 윤리감찰단에서 이미 정청래 대표가 윤리감찰단의 조사를 지시한 건데요. 그동안 비공개로 했던 건 이게 아무래도 당시 원내대표인 점 이거 말고 또 다른 이유가 있을까요?▶박수현 : 당연히 지난 25일 성탄절이지요. 밤 9시에 정청래 대표가 수석대변인인 저에게 전화를 직접 걸어서 제가 방금 전에 윤리감찰단의 김병기 당시 원내대표에 대한 윤리감찰을 지시했습니다라고 말씀을 해 주셨어요. 그것은 아마 그 당시에 언론의 어떤 보도 양상을 보면 왜 강선우 의원과 대우가 다르냐, 조치가 다르냐 뭐 이런 어떤 비판들이 막 일기 시작할 때거든요. 그러니까 당대표로서는 말씀드린 대로 지위고하를 막론하고 누구나 예외가 없다라고 해서 조치를 단호하게 하고, 다만 지금 말씀하셨듯이 현직 원내대표이고, 그리고 아주 민감한 여야 협상을 지금 하고 있는 당사자 아니겠어요? 그렇기 때문에 그런 부분들에 영향을 미칠 수 있기 때문에 어느 수준과 단계까지는 비공개를 유지한다라고 하는 그러한 생각을 갖고 있었고, 거꾸로 얘기하면 어느 수준과 단계가 되면 그것을 공개로 전환한다라고 하는 방침을 이미 25일에 저에게 이야기를 했습니다. 그리고 어제 그런 수준과 단계가 되었다고 당대표가 판단했기 때문에 어제 발표를 한 것입니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 김병기 의원 같은 경우에 이거 말고 어제 하나 더 터진 게 있잖아요. 2022년에 동작구 의원들이 돈을 건넸고, 나중에 돌려받았다. 그리고 그 구의원들이 이걸 당 지도부에 2024년에 탄원서를 냈는데 별다른 검증이 이루어지지 않았다 결국 당 지도부가 무마했다 뭐 이런 거거든요. 물론 당사자인 김병기 의원과 그 부인은 부인합니다마는. 이건 저희가 어떻게 봐야 돼요?▶박수현 : 그러니까 이 문제는 본인은 사실무근이라고 부인한 바 있고요. 이미 김병기 의원의 주장은 그렇게 할 수 있지요. 그 당시 당대표실에 그런 탄원서가 제출이 되었는데, 당대표실에서 그것을 들고 있을 수가 없는 거잖아요. 당 시스템상 그것은 관련 부서로 넘기게 돼 있을 것이고, 그렇게 처리가 됐기 때문에 개인적으로도 사실무근이라고 주장하고, 그 당시 당 처리에 의해서도 그것은 문제가 아니다라고 결론이 났다고 본인은 주장하는 것이니 이 문제가 아까 말씀드린 대로 윤리심판원의 신속한 징계 심판 결정을 요청하는 의결을 어제 최고위원회가 한 것 아닙니까. 이제 넘어갔고요.▷김태현 : 네.▶박수현 : 그다음에 저희가 윤리감찰단에서 가지고 있는 현재까지의 모든 자료를 전부 다 제출을 심판원에 한 것이지요.▷김태현 : 네.▶박수현 : 그리고 아까 말씀드린 대로 심판원에서는 결정만 하는 게 아니라 조사도 할 수 있다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 지금부터 그런 과정을 포함해서 모든 게 윤리심판원의 과정을 거치게 될 것이다. 그리고 그와는 별개로 수사기관의 수사도 지금 진행이 되고 있지 않습니까. 그래서 그런 김병기 의원에 대해서는 모두 11가지 의혹제기 뭐 이런 것들이 있었고, 지금 말씀하신 대로 하면 그것이 하나 더해지면 12개일 텐데요. 이런 것도 당연히 수사기관에 고발이 이루어지지 않겠습니까. 그렇다면 그건 수사기관에서 별도로 그런 것들을 할 텐데, 김병기 의원에 대해서는 아들의 숭실대 취업청탁 이것은 동작경찰서에서 이미 수사가 진행 중이므로 그것은 뭐 서울청에 배당이 되지 않은 것으로 이렇게 알고 있습니다마는. 하여튼 상황은 그렇다는 것입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 김병기 의원, 강선우 의원 모두 수사를 지켜봐야 되는 상황이기는 한데요. 의원님, 지금 청취자분들이 이런 걸 계속 궁금해하시네요. 강선우 의원 어쨌든 제명을 당에서 의결했다라는 건 나름대로 제명해야 될 사유는 확인됐다. 당은 그렇게 보고 있는 거냐 이걸 좀 궁금해하시거든요.▶박수현 : 그렇습니다. 다시 말씀드리면 당의 윤리감찰단이 무슨 강제집행권을 가진 수사기관이 아니기 때문에 한계는 있습니다마는 그렇다 하더라도 저희가 보는 정황, 그다음에 그 정황을 결론적으로 확신하게 되는 근거. 그 근거는 예를 들어 서울시당에 그 당시 공천관리위원회 회의록 같은 게 있을 것 아니겠어요.▷김태현 : 그렇지요.▶박수현 : 그런 것들은 적어도 당이 제출을 받을 수 있으니까요. 그런 것들을 전부 최고위원들이 그런 과정을 윤리감찰단장으로부터 어제 보고를 받고 그런 정도의 결정을 한 것입니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 이거 처음에 나왔을 때 의원님이 멘붕이다 이렇게 표현하신 걸 제가 들었는데요. 이게 사실은 민주당의 도덕성에 잘못하면 치명타를 줄 수도 있는 상황이잖아요, 의원님.▶박수현 : 그래서 아마 저 스스로도 이제 멘붕에 빠진 것이고요. 그렇게 좀 충격적이다. 어떤 게 충격적이냐 하면 그래도 민주당은 비교적 상대적으로 좀 도덕적이고 그런 어떤 돈 문제에 있어서만큼은 좀 깨끗하다. 상대적, 비교적. 이렇게 인식을 해왔고, 국민들도 그렇게 믿어주시고, 그것이 민주당의 어떤 자부심이고, 또 정체성에 가까운 것 아니겠어요?▷김태현 : 네.▶박수현 : 그런데 어떤 그런 것들이 훼손이 됐고요. 특히 민주당은 더 자부심을 갖고 있는 것이 아주 민주적이고 공정한 경선절차에 의한 당내 후보 선출과정, 경선과정 이런 것들이 이미 시스템으로 완비가 돼 있다라고 하는 자신감과 자부심이 있었는데 거기에 허점이 생긴 이런 것에 대해서 굉장히 좀 자존심, 자부심에 상처를 입었다 이렇게 보고요. 민주당의 정체성에 흠이 간 것 아니냐라고 하는. 더구나 지방선거를 앞두고 있고, 정청래 대표는 가장 공정한 경선, 그리고 잡음 없는 경선, 공천을 하겠다. 억울한 컷오프가 없도록 하겠다. 뭐 이러한 것을 지금 공언하고 있잖아요.▷김태현 : 네.▶박수현 : 혹시 그런 어떤 것에 대한, 전체적으로 이번 지방선거의 공천에 대해서마저도 신뢰가 흔들리지 않을까라고 하는 이런 걱정들을 아직 공천과정이 진행되는 건 아닙니다마는 걱정을 다 하는 것이지요.▷김태현 : 혹시 의원님, 그런 의구심 이런 것들을 좀 떨쳐내기 위해서라도 당시의 공천과정을 강서구뿐만 아니라 전부 다 들여다볼 계획도 가지고 계세요? 혹시 문제 있는 게 있었으면.▶박수현 : 그건 뭐 쉽지도 않고 현실적이지도 않습니다.▷김태현 : 아무래도요.▶박수현 : 그렇습니다. 어쨌든 이 문제를 단호하고 지위고하를 막론하고 하여튼 공정하게 처리함으로써 이 문제를 해결할 수밖에 없는 것이지, 국민의힘의 주장대로 그렇게 그 당시 전체의 공천과정을 들여다보거나 하는 것은 현실적이지 않다 이렇게 말씀드립니다.▷김태현 : 알겠습니다. 강선우 의원은 이제 탈당했으니까 여당 의원이 아닙니다. 경찰의 수사의 칼은 더 깊게 들어올 건데요. 이거 경찰 입장에서는 만약에 이거 제대로 수사하게 돼서 혐의가 좀 있다고 보면 구속영장을 강선우 의원에게 칠 수도 있는 거고요. 그러면 체포동의안 넘어오잖아요. 그러면 민주당은 어떻게 대응할 생각이세요?▶박수현 : 아직 거기까지 상정하고 어떤 결정을 했다거나 상상해 보지 않았습니다. 겨우 어젯밤에 늦게 이런 결정이 이루어졌기 때문에 모든 것은 국민의 눈높이에 맞추어서 결정하게 될 것이고, 행동하게 될 것이다. 어제 정청래 대표가 봉하마을에서 노무현 대통령님 앞에 말씀드렸던 것이 국민적 눈높이까지도 넘어선 역사적 눈높이까지 맞추도록 노력하겠다 이런 말을 했거든요. 그런 엄중한 시각을 가지고 대하면 될 일입니다.▷김태현 : 일단 큰 틀에서 보면 수사에 대해서는 당도 충실히 협조할 건 협조하겠다 이런 의미로 이해하면 되는 거지요?▶박수현 : 그건 뭐 당연한 말씀이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 주제를 좀 바꿔볼게요. 이혜훈 장관 후보자가 인턴 보좌관에게 2017년에 폭언하는 이런 녹취가 공개됐는데요. 당에서는 이 사안을 어떻게 보고 있습니까?▶박수현 : 역시 뭐 걱정스럽기는 합니다마는 이 문제는 당이 어떤 공식적인 입장을 말씀드리기는 아직은 적절치 않은 것 같고요. 청문회 과정이라는 공식적인 절차가 있기 때문에 그 과정에서 당은 옹호보다는 검증에 무게를 두고 하겠다 이미 말씀을 드렸고요. 그 역시도 그런 검증의 대상이 될 것입니다. 다만 이혜훈 당사자 지명자와 저도 통화를 했습니다.▷김태현 : 그러세요?▶박수현 : 제가 전화를 걸어서 통화를 했고요. 본인은 설명하고 싶은 말 부분이 있을 거고, 또 당연히 이런 문제에 대해서 당사자에게 사과하고, 국민에게도 어떤 사과하는 이러한 두 가지 입장이 다 있을 거예요. 그래서 제가 드리는 말씀은 이것은 다른 설명이 필요 없다. 이런 문제가 불거진 것만으로도 국민께 송구스러운 일이고, 특히 당사자가 충분히 이해하고 그 진심, 진정성을 받아들일 수 있어서 진심으로 용서할 때까지 사과하셔야 된다라고 그렇게 말씀을 드렸고요. 이혜훈 장관 지명자 당사자도 충분하게 그게 먼저입니다라고 그렇게 이야기를 했어요. 그래서 계속해서 그렇게 용서를 구하고, 당사자가 그렇게 이해하고 용서할 때까지, 또 청문회 과정까지 충분하게. 문제는 진정성이라고 생각합니다.▷김태현 : 의원님, 알겠습니다. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 더불어민주당 박수현 수석대변인이었습니다. 감사합니다.▶박수현 : 새해 복 많이 받으세요.