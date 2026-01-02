[정치쇼] 조경태 "해수부 장관? 제안도 생각도 없어…강선우 의원직 제명감"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

▷김태현 : 새해를 맞아 국민의힘에서는 장동혁 지도부를 향한 변화 요구의 목소리가 나오고 있습니다. 당내 최다선인 6선 중진 조경태 의원은 국민의힘의 현재 상황과 앞으로의 방향성을 어떻게 고민하고 계신지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 역시 전화로 연결돼 있습니다. 의원님, 안녕하세요.▶조경태 : 안녕하세요. 조경태입니다.▷김태현 : 의원님, 어제 장 대표가 신년인사회에서 국민 생각하면 선거승리 따라온다. 변화의 핵심은 정치의 기본으로 돌아가는 것이다 이렇게 얘기했는데요. 이거 어떻게 들으셨어요?▶조경태 : 어쨌든 비상계엄 옹호정당의 이미지에서 벗어나야 된다는 거지요. 그러기 위해서는 어쨌든 새해에는 제대로 된 그런 정치가 이루어지기를 기대합니다.▷김태현 : 그러니까 의원님의 기대는 그러는데 어제 장 대표의 신년인사회에서 했던 말에 의원님의 기대치를 담을 거라는 어떤 기대감 이걸 가질 수 있는 뭔가가 좀 보였나요?▶조경태 : 조금 더 지켜봐야 되겠습니다마는 방금 말씀드렸던 대로 지금 우리 당 내부에서도 이대로는 안 된다는 그런 분위기들이 계속 확산되고 있거든요. 그렇다면 과거와의 어떤 확실한 단절, 절연이 꼭 이루어져야 되고요. 방금 말씀드렸던 대로 비상계엄 옹호정당의 이미지를 벗어나고, 또 그에 따른 철저한 자기반성이 뒤따른다면 우리 당도 희망이 있지 않을까 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 어제 장 대표도 이런 얘기를 했어요. 정치의 기본은 국민을 섬기는 것이다, 국민의 삶을 돌보는 것이다. 이게 좋은 말이긴 한데 이게 무슨 뜻이라고 이해하고 계세요?▶조경태 : 글쎄, 다소 지금까지 해왔던 행보가 국민들한테 과연 설득력이 있었는지를 좀 되돌아봐야 된다고 보고 있고요. 어쨌든 새해니까 새해에는 새마음 새뜻으로 그 마음에 어떤 국민들이 좀 느낄 수 있도록 진정성 있는 그런 자기 반성이 충분히 뒤따라야 된다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 의원님이 최근에도 항상 이렇게 말씀하셨어요. 국민의힘의 쇄신과 야당 재건에 집중해야 할 때다. 지금 당내 최다선 의원이신데 6월에 있을 지방선거에서 국민의힘이 승리하려면 이것만은 달라져야 된다 이렇게 생각하시는 부분 또 있을까요? 앞서 말씀해 주신 거 말고요.▶조경태 : 저는 국민들께서 지금 다수당 집권당인 민주당에 대해서도 실망을 많이 하고 있지 않습니까. 그렇다면 우리 당이 대안정당으로서 자리매김을 해야 되는데 아직까지는 좀 역부족이다 이런 생각을 하거든요. 그러면 왜 민주당이 저렇게 잘 못 하고 있음에도 불구하고 대안정당이 되지 못하는지에 대해서 그것을 잘 분석하면 거기에 답이 있다 저희들은 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 어제 오세훈 서울시장이 신년 인사회에 참석해서 기다릴 만큼 기다리고 참을 만큼 참았다 이렇게 얘기하면서 세 가지를 요구했습니다. 계엄사과, 범보수통합, 민생집중 요건데요. 의원님, 오 시장의 세 가지 요구는 어떻게 보셨어요?▶조경태 : 오 시장의 그 요구사항은 사실 만시지탄의 아쉬움이 있습니다.▷김태현 : 만시지탄이요?▶조경태 : 네. 선거전략 차원에서도 저는 꼭 필요한 그런 요구라고 생각하고요. 다만 이러한 요구들이 말로만 그칠 것이 아니라 진실된 자세로 국민들의 마음을 움직일 수 있도록 하는 그런 진정성을 보여야 되고, 또 행동해야 될 그런 시점이 오지 않았나 이렇게 봅니다.▷김태현 : 의원님, 그 만시지탄의 아쉬움이라고 하면 혹시 오세훈 시장은 왜 그동안 조용히 있다가 이제 와서 해 바뀌어서 선거판이 혼탁해지니까 지금 나오세요 이런 말씀이신 거예요?▶조경태 : 그건 청취자분들께서 판단하실 문제입니다. 그리고 또 많은 분들이 사실은 그렇게 느끼지 않겠습니까? 사실 조금 더 일찍이 우리 당에 좀 영향력이 있는 분들이 그런 요구를 했었어야 된다 하는 건데요. 하지만 아쉬움은 있지만 지금이라도 진실된 마음으로, 그런 자세로 국민들께 다가서는 것이 필요하다 이렇게 생각을 합니다.▷김태현 : 의원님, 국민의힘에 대해 역시 보수 언론에서 비판적으로 보는 여러 가지 시각들 중에 하나가 의원님은 제외지만, 의원님은 목소리를 계속 내셨으니까요. 왜 영남에 있는 중진의원들이 이렇게 조용하지? 당이 어려워지는데. 이런 얘기들을 많이 하시거든요.▶조경태 : 이게 영남에 있는 중진뿐만 아니라 우리 당 전체의 중진의원들이 사실은 그동안 윤석열 전 대통령의 비상계엄 이후에 올바른 목소리를 잘 내지 못한 그런 비판이 있지 않습니까. 그래서 저는 그런 아쉬움들을 국민들이 많이 가지고 계신다고 보고 있고요. 다만 지금이라도 이제 새로운 해가 다시 또 시작했으니까 새마음 새뜻으로 국민들께 다가서는 그런 모습을 보여야 된다. 말로만이 아니라 행동으로 보여야 될 그런 시점이 왔다 이렇게 봅니다.▷김태현 : 그러면 지금이라도 모든 중진의원들이 장 대표에게 변화를 요구하는 거, 이런 메시지를 내고 행동을 해야 된다 이런 말씀이신 거잖아요.▶조경태 : 그렇습니다. 장 대표 스스로도 아마 새로운 각오와 변화를, 태세전환을 위해서 어떤 움직임이 있을 거라고 저는 확신하고 있거든요. 그렇게 또 해야 된다고 생각을 합니다.▷김태현 : 그러면 의원님이 하셨던 확신이 진짜 내가 제대로 기대한 게 구현이 되는구만이라고 느끼시려면 장 대표를 비롯한 지도부가 구체적으로 어떤 행동을 해야 의원님의 그런 확신이 증명되는 걸까요?▶조경태 : 저는 반성도 매우 필요하고요. 그리고 또한 민생을 잘 챙길 수 있는 그런 새해의 희망을 불러넣을 수 있는 그런 메시지도 필요하다고 보거든요. 지금 국민들께서는 현장에 나가보시면 아시겠지만 대개 어떤 경제적으로 어려움을 많이 겪고 계십니다.▷김태현 : 그렇지요.▶조경태 : 그렇다면 야당이 그런 새로운 희망의 대안정당으로서의 모습을 보여야 된다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 그 말씀은 오세훈 시장이 얘기했던 민생집중, 그다음에 계엄 사과는 의원님도 많이 말씀을 하셨고요.▶조경태 : 네.▷김태현 : 오 시장이 제안했던 세 가지 중에서 범보수통합 있잖아요. 이것도 의원님은 필요하다 이렇게 보시는 거지요?▶조경태 : 그런데 어떤 것이 더 먼저냐 이게 중요하지 않겠습니까. 그래서 첫째는 과거와의 어떤 절연, 잘못된 과거를 확실하게 청산해내는 뼈를 깎는 그런 단절의 모습이 필요하다 이렇게 보거든요. 그 이후에 저는 또 여러 가지 지금 말씀 주신 보수의 대통합이라든지, 또 민생정치의 집중 이런 것들이 단계적으로 이어져나간다면 좋겠다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 범보수통합과 관련해서 역시 제일 걸림돌이 되는 것 중에 하나가 한동훈 전 대표와 관련된 당원게시판 논란 이건데요. 이거 이호선 위원장이 당무감사 결과 발표한 이후에 조금 더 시끄러워졌어요. 한 전 대표 측에서는 이거 사실관계를 조작한 거다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 이거 어떻게 정리하는 게 맞다고 보세요?▶조경태 : 사실 당내에서 이 내용을 가지고 옳고 그름을 자꾸 이야기하다 보면 국민들이 아무래도 우리 당을 더 싫어하겠지요. 국민의힘이 전체적으로 다 사과하고 국민들께 용서를 구해도 시원치 않을 판에 내부에서 옥신각신하는 모습으로 보인다는 것은 오히려 국민들로부터 멀어지는 그런 분열의 모습이다 이렇게 보고 있거든요.▷김태현 : 네.▶조경태 : 사실 아시다시피 익명게시판이기 때문에 말 그대로 누가 무슨 주장을 하든 그것이 보장이 되어 있어야 되거든요. 그럼에도 불구하고 지나친 욕설이나 혐오를 불러일으키는 그런 내용이 있다면 자체적으로 그것을 걸러내는 그런 시스템이 있었어야 되는데 그게 없어서 그런 아쉬움이 있습니다.▷김태현 : 네.▶조경태 : 아무튼 한 전 대표에 대해서는 본인 스스로가 나중에 인지를 했다고 했으니까 이 내용을 가지고 더 이상은 분란의 여지를 남기지 말고 이 정도로 해서 넘어갔으면 좋겠다 이 말씀을 드리고 싶습니다.▷김태현 : 그러면 윤리위 열어서 이것도 하지 말아라 이런 말씀이신 거지요?▶조경태 : 우리 당 스스로가 정말 국민들께 모두가 죄스러운 마음으로 용서를 구해야 될 시점에 누가 누구를 평가하고 심판한다는 말을 할 수 있는지. 아마 제 얘기를 듣고 있는 분들 중에서도 제 이야기를 공감하시는 분들이 많이 있지 않겠습니까. 그래서 이 정도로 하고 이제는 우리가 하나로 뭉쳐서 앞으로 나아가야 될 그런 시점이다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 장 대표하고 한 전 대표하고 하나로 뭉쳐서 갈 수 있는 상황이긴 합니까, 지금?▶조경태 : 물론 여러 가지 서로의 어떤 생각, 철학의 차이는 있을 수 있겠지만 당장 눈앞에 지방선거라는 큰일이 남아 있지 않습니까. 그렇게 하면 큰일을 우리가 치르기 위해서는 작은 힘이라도 저는 뭉쳐야 된다 이렇게 보고 있고요. 그래야만 또 중도에서도 우리 당을 새롭게 보지 않겠습니까. 그런 우리 스스로가 누구누구 탓이나 잘못을 비판, 비난하기보다는 우리 스스로가 반성하는 모습이 조금 더 올바른 자세가 아닌가 이렇게 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 주제를 바꿔볼게요. 이재명 대통령이 최근에 통합인사, 실용인사 이렇게 하겠다 이러면서 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관후보자로 지명했는데요. 그다음 타자는 조경태 의원님이 해수부 장관 가는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 계속 나와요. 대통령이 부산 인사를 하겠다 이렇게 얘기를 했으니까요. 의원님, 혹시 연락받으셨어요?▶조경태 : 아니요. 제안이 오지 않았고요. 그리고 제가 또 당에 남아서 해야 될 일들이 많이 있지 않겠습니까. 국민의힘을 올바르게 나아가게 하는 데 제가 역할이 있다 이렇게 보고 있습니다. 그리고 정당정치를 표방하는 나라이고, 그 정당 소속으로서 연정이라는 그런 동의가 있다면 모르지만 그렇지 않은 상황에서 집권당의 부처 장관으로 간다는 것은 아주 부자연스러운 일이다 이렇게 보고 있습니다.▷김태현 : 그러면 혹시 연락이 오더라도 응할 생각이 없다 이런 말씀이신 거지요?▶조경태 : 네. 저는 앞서 말씀드렸던 대로 국민의힘이 올바른 길로 갈 수 있도록 하는 거하고, 또 국민의힘이 책임정당, 민생정당, 그리고 수권정당으로 나아가게 하는 데 제가 역할이 있다면 거기에 충실하고자 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 의원님 개인의 어떤 그것과는 별도로 대통령이 최근에 얘기하고 있는 통합실용인사를 하겠다는 이거 자체에 대해서는 어떻게 평가하세요?▶조경태 : 사실은 대통령이 되는 순간 국가를 대표하는 국민의 대통령이어야 하지 않겠습니까? 저 개인적으로는 한 정파의 물론 후보로 당선이 되었습니다마는 대통령이 되는 순간 저는 당을 탈당하는 것이 어떨까 이런 생각하고요. 오로지 국민만 바라보고 가는 그런 대통령이 되어야 한다 이런 생각이고요. 그런 의미에서 각 부처 장관뿐만 아니라 또 여러 기관이 있지 않습니까. 그런 기관의 주변에 널려 있는 그런 인물들 중에서 적합한 인물들에게 역할을 부여하는 것이 저는 그렇게 썩 나쁘지 않다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 의원님, 혹시 부산시장 출마 생각 있으세요?▶조경태 : 저 같은 경우는 국민들께서, 특히 우리 부산시민들께서 저에게 그런 역할을 하라라고 명령을 하신다면 부산시민을 위해서 그런 역할을 할 마음의 자세는 되어 있습니다.▷김태현 : 마음의 자세는 되어 있다는 말씀은 출마의 가능성도 열어두고 있다 이렇게 이해해도 되는 거지요?▶조경태 : 지금 제가 말씀드렸던 그 정도로 해 주시면 좋겠습니다.▷김태현 : 그런데 지금 왜냐하면 부산시장이 국민의힘 입장에서는 굉장히 중요한 선거인데 이게 지금 전재수 전 장관이 통일교 의혹 이거로 수사를 받고 있음에도 불구하고 만만치가 않다, 바닥민심이 쉽지만 않다. 이런 얘기들이 최근에 계속 보도가 되거든요. 의원님은 지금 부산 민심을 어떻게 읽고 계세요?▶조경태 : 사실은 지지난 지방선거, 즉 2018년도에 보면 민주당이 부산을 싹쓸이한 적이 있거든요.▷김태현 : 그랬지요.▶조경태 : 그래서 부산은 TK 지역과는 달리 지역 색깔이 그렇게 짙지가 않습니다. 그리고 민주당 인사에 대한 높은 지지율은 아마도 집권여당에 대해 기대하는 그런 정서도 남아 있다라고 보고 있고요. 그런 점을 우리 당이 잘 읽어서 우리 부산시민들께 조금 더 사랑받을 수 있는 어떤 대안정당의 모습을 조금 더 보여야 되지 않을까 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 부산 민심은 지금 어떻다. 어떻게 읽고 계십니까?▶조경태 : 그 지지율에서도 나타났다시피 변화를 조금 더 기대하고 있지 않는가 이렇게 보고 있거든요.▷김태현 : 변화.▶조경태 : 부산에는 가덕도신공항 문제라든지, 북항 재개발 문제라든지, 또 해수부가 최근에 이전되지 않았습니까. 해수부의 역할에 대한 기대감이라든지. 이런 여러 가지 굵직한 숙원사업들이 지금 남아 있기 때문에 여기에 대한 기대감을 시민들이 많이 하고 있는 것 같습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 이혜훈 기획재정처 장관후보자가 인턴 보좌관한테 폭언한 녹취록이 공개됐는데, 그래서 한바탕 시끄러운데요. 이 논란은 어떻게 보고 계세요?▶조경태 : 그나마도 당사자께서 적극적인 해명이 있어야 된다고 보고 있고요. 또 하나가 국정 청문회가 남아 있지 않습니까. 청문회 과정에서 과연 어떻게 그게 모습으로 드러날지 그것도 지켜봐야 되고요. 결국은 민심의 그런 어떤 방향들이 여러 가지 거취에 대해서 결정을 좀 짓지 않을까 이런 생각을 하고 있거든요. 그래서 청문회 과정을 좀 지켜보는 것이 좋겠다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 최근에 있었던 현안을 하나만 더 짚어보지요. 강선우 의원의 1억 수수의혹에 대해 본인은 부인합니다마는 어제 탈당하고 당에서 제명조치가 됐지요. 그 의혹을 보시면서 의원님이 제일 궁금했던 거요. 이게 문제인데라고 하는 점은 뭐가 있을까요?▶조경태 : 가장 큰 문제는 선출직에 대해서 공천, 그게 사실일지 아닐지 모르겠지만 그런 금전적인 부분들의 어떤 문제가 나왔다는 것은 상당히 충격적인 그런 부분이고요. 지금 제명되지 않았습니까?▷김태현 : 그렇지요.▶조경태 : 그렇다면 이 부분에 대해 국회 차원에서 철저한 조사가 있어야 된다 생각을 하고요.▷김태현 : 국회에서요.▶조경태 : 네. 국회는 국회 윤리위원회가 있지 않습니까? ▶조경태 : 네. 국회는 국회 윤리위원회가 있지 않습니까? 윤리위원회가 이 부분을 제대로 짚어서 그게 사실이라면 저는 의원직 제명까지도 국회가 단호한 결정을 내리는 것이 그게 맞다 이렇게 봅니다. 사법적인 부분에 대해서 우리가 너무 거기에 의존할 것이 아니라 국회 스스로가 정화하는 그런 모습들이 저는 필요하다. 이런 점에서 이것을 그냥 쉽게 넘어갈, 예를 들어서 제 식구 감싸기식으로 쉽게 넘어갈 문제는 아니다 이런 생각을 합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 국민의힘의 조경태 의원이었습니다. 감사합니다.▶조경태 : 제가 목이 조금 안 좋아서 그러는데 이해해 주시고요. 새해 복 많이 받으십시오.▷김태현 : 의원님, 새해 복 많이 받으십시오.▶조경태 : 감사합니다.