파병 군인 가족 초청해 신년 행사…내부 결속 다진 북한

북한 김정은 총비서가 새해를 맞는 경축 행사에서 러시아에 파병됐던 군인들과 가족들을 각별하게 챙겼습니다. 북한 노동당 대회를 앞두고 내부 결속을 다지는 모양새입니다.



김태훈 기자입니다.



평양 능라도에 있는 '5월 1일 경기장'에서 열린 북한의 신년 경축 행사.



러시아 파병을 마치고 돌아온 군인들이 입장하자 관중은 박수와 환호로 맞습니다.



[조선중앙TV : 열두 달 전 그 밤, 조국과 함께하는 운명을 영광으로 간주하며 장엄한 출발을 뗀 마음들이….]



파병 부대원과 가족 대표들은 김정은 총비서, 김정은의 딸 주애와 함께 귀빈석인 주석단 관람석에 자리를 잡았습니다.



각종 공연 후 이어진 신년 경축 연설에서도 김정은은 파병 부대를 치하했습니다.



[김정은/북한 노동당 총비서 : 멀리 이역에서 조국을 그리는 뜨거운 마음을 안고 새해를 맞이하고 있을 해외 작전 부대 장병들에게 전투적 경의를 드립니다.]



김정은은 노동자, 농민, 교사, 과학자 등 북한 주민을 상대로 새해 축하 인사를 전했을 뿐, 우리나라와 미국을 향한 메시지를 따로 내지는 않았습니다.



[김정은/북한 노동당 총비서 : 당 제9차 대회가 가리킬 새로운 전망을 향하여 더 기세차게, 용감하게 앞으로 나아갑시다.]



파병 군인과 주민만을 위한 신년 행사를 치름으로써 앞으로 5년간 북한의 주요 정책을 결정할 9차 노동당 대회를 앞두고 내부 결속을 다지려는 의도로도 풀이됩니다.



김정은이 어린이들로부터 축하 인사를 받을 때 딸 주애도 꽃다발을 받았고, 어린이들을 안아줬습니다.



본 행사에 앞서 주요 인사들이 입장할 땐 김정은의 동생인 김여정 노동당 부부장이 두 어린이의 손을 잡고, 경기장에 들어서는 장면이 포착되기도 했습니다.



(영상편집 : 정성훈)